Martínez Camino, en Ecclesia en TRECE: “San Isidro es un signo de santidad para Madrid”

Este 15 de abril comienza el Año Santo de San Isidro, concedido por el Papa Francisco a la ciudad de Madrid por los 400 años de la canonización de su patrón. “San Isidro es el patrón de Madrid, pero también de los agricultores desde los años sesenta. No hay pueblo de España donde no haya una ermita o una imagen dedicada a él.” Así lo ha valorado Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y miembro de la comisión organizadora del Año Santo, a su paso por ‘Ecclesia’ en TRECE (domingos a las 13h). Un santo cuya presencia no se limita únicamente a la capital o a nuestro país, sino que su devoción se extiende por toda Latinoamérica o Filipinas, lugares evangelizados por misioneros españoles.

Es un santo que ha traspasado fronteras. “Es muy popular. Tiene casi 1.000 años de devoción. No era ni religioso ni sacerdote: era trabajador del campo y padre de familia, parte del pueblo de Madrid, en una época en la que se recupera en la villa la vida cristiana después de siglos de dominación musulmana”.





Martínez Camino también ha valorado los datos de los que disponemos en la actualidad sobre su familia. Se sabe poco de su hijo Juan, llamado así por San Juan Bautista, aunque en los textos su nombre aparezca referido como Iván. Isidro, por su parte, debe su nombre al gran Padre de la Iglesia, San Isidoro de Sevilla. Los restos de su esposa, Santa María de la Cabeza, se encuentran reposando junto a los de su marido en la Real Colegiata de San Isidro.

Ambos esposos son un modelo de santidad también hoy. “Son actuales y son un matrimonio de santos venerados de los más antiguos. Ambos reflejan muy bien que todos podemos ser santos”. Para la Iglesia, los santos son personas venerables que participan de la vida y el amor infinito de Dios. Para monseñor Martínez Camino, “gente como San Isidro o Santa María de la Cabeza lo vivieron con una alegría y una profundidad tremenda”.





Isidro fue canonizado en 1622, aunque ya era considerado santo por los madrileños desde 500 años antes. “Este Año Santo va a ser una ocasión para que los que le tienen devoción profundicen en ella, y para que muchos le conozcan”. La Archidiócesis de Madrid ha preparado un programa completo de actividades para todo el año. Desde la misa del peregrino, que se celebrará diariamente en la Real Colegiata a las 12:00h; hasta procesiones del cuerpo incorrupto del santo, como la que tendrá lugar el viernes 27 de mayo y lo llevará de noche a la Catedral de la Almudena. Un cuerpo que data de hace casi 900 años, y que se va a exponer para la veneración pública en la misma colegiata desde el 21 hasta el 29 de mayo, con un horario de 8:00 a 21:00h.





De hecho, confirma el obispo auxiliar de Madrid, la urna del santo ya ha sido abierta en una visita semiprivada, y se ha permitido su estudio a médicos forenses, con técnicas actuales. “Su estado de conservación ha asombrado a los especialistas”, afirma Martínez Camino. “Es un signo de la santidad de San Isidro y de la presencia de Dios. Es una maravilla tenerlo en Madrid”.