Las propuestas de la Iglesia para revertir la situación de la 'España vaciada'

A la Iglesia le interesa y trabaja cada día por la España vaciada. Con la idea de estudiar el fenómeno y buscar soluciones, la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural dedicó en 2020 su jornada anual de estudio e información Patrimonio Cultural de la Iglesia y Marco Legislativo Estatal y Autonómico, al patrimonio cultural de la Iglesia en la España vaciada.

Los objetivos de estas Jornadas fueron analizar y buscar soluciones al fenómeno de la despoblación y su impacto en el patrimonio cultural que afecta no solo al mundo rural, sino también a los cascos urbanos históricos, monasterios, o museos poco visitados.

La despoblación es un problema realmente urgente en España, tanto en el ámbito social, económico, político e incluso religioso. El envejecimiento de la población y su dispersión por numerosos pueblos mientras la poca gente joven emigra afecta a la organización de las diócesis y a que los pocos sacerdotes disponibles tengan que atender grandes extensiones y numerosas localidades.

Extremadura volverá​ a repicar las campanas

La semana pasada los obispos de la Provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz se reunieron para analizar las consecuencias que para los pueblos y para las personas, especialmente jóvenes, tiene la “Extremadura vaciada”, así como los retos que supone para la acción pastoral de la Iglesia en el mundo rural.

Por eso, para hacer un gesto significativo, han animado a los párrocos y a los rectores de los templos a que se sumen a la iniciativa de que el día 29 de marzo, Lunes Santo, se lleve a cabo en todas las iglesias, a las 11 de la mañana, un toque de campanas.

Las campanas de las iglesias de la provincia volverán a repicar por la España Vaciada. Zamora, un año más, se suma a la voz del medio rural que pide servicios básicos para evitar el despoblamiento y garantizar unas condiciones de vida digna. La Asociación Cultural de Campaneros de Zamora ha anunciado que se unirá de nuevo a la Revuelta de la España Vaciada, que el próximo día 31 de marzo se quiere hacer oír desde todos los rincones ,ya sean las puertas del Congreso de los Diputados en Madrid o desde el más pequeño pueblo.

Hasta el Congreso se trasladarán unas campanas portátiles llegadas desde Cantabria que serán tocadas por cuatro campaneros, dos de ellos zamoranos que viven en Madrid, Orencio de la Prieta y José Bermejo. Mientras, de forma simultánea, las campanas sonarán en 34 pueblos de la provincia de Zamora que se han sumado a esta iniciativa nacida hace dos años.

Nuestras campanas no voltean hoy, ahora solo lo hacen dos veces al año, pero alzamos la voz con este video de agosto porque nosotros también paramos por Soria. #YoParoPorMiPueblo#4octYoParo#EspanaVaciada@SoriaYa@TeruelExiste_pic.twitter.com/cmLGUw5qfE — Camparañón (@camparanon) October 4, 2019

Las aportaciones de los obispos en los últimos años

Durante estos últimos años han sido varios los obispos que se han pronunciado respecto al problema de la España vaciada. En 2019, Mons. Manuel Herrero, obispo de Palencia, lamentaba “la gran pérdida que para el futuro supone esta situación, porque en los habitantes de esta España vacía y vaciada hay muchas potencialidades, muchos valores que aportar al bien común”.

Los obispos de las seis diócesis aragonesas publicaron en 2019 una carta pastoral conjunta, titulada 'La Iglesia en Aragón al servicio del mundo rural. Nazaret era un pueblo pequeño', que abordaba el problema de la despoblación y su incidencia en la vida de la Iglesia, el primer documento de estas características que se elaboraba en España.

“Una de las pobrezas entre nosotros es “la otra Zaragoza”, la de los pueblos pequeños y la de las zonas despobladas, en lo que se llama hoy la España vaciada, que afecta también a Aragón. Queremos como Iglesia dar una respuesta, y ser presencia significativa en el mundo rural", afirmaba el entonces arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez Zamora. En Aragón hay 300 sacerdotes rurales y algunos de ellos tienen a su cargo hasta 28 municipios.

El arzobispo emérito de Zaragoza comentaba en aquel entonces que en la CEE "hay preocupación por como evangelizar y dar esperanza a las pequeñas comunidades, pero lo rural es distinto en Castilla, Galicia o Aragón".

El compromiso de la Iglesia

El compromiso de la Iglesia con el mundo rural es innegable. Las cifras lo confirman: de las más de 23.000 parroquias que hay en España, un total de 11.377 están en poblaciones rurales.

Una atención que mantienen pensando a nuevas fórmulas de organización como las unidades pastorales, potenciando el trabajo en equipo y otorgando más responsabilidad a los laicos.

El turismo religioso, vital para la España vacia

El director del secretariado de la Conferencia Episcopal para el Patrimonio Cultural, Pablo Declaux, se recorrió el año pasado FITUR, la Feria Internacional de Turismo celebrada en IFEMA, “buscando ideas por aquí y por allá”, como él mismo señalaba a la revista Vida Nueva. “Y estoy encontrando ideas fantásticas, desde cómo poder abrir una iglesia que está vacía, cómo aprovechar las casas parroquiales que se cierran y convertirlas en casas rurales, que puede ser una ayuda económica para el pueblo. Son tantas cosas que podemos tener… como por ejemplo audioguías a través del móvil”.

En IFEMA, en el marco de FITUR, el director del secretariado de la Comisión narró la génesis de la preocupación por la España vaciada: “Hace unos meses entró en mi oficina el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez Pueyo, muy preocupado, y me planteó el problema de cómo poner el patrimonio de la diócesis, que está a los pies de los Pirineos, con un románico maravilloso, al servicio de la España vaciada. Es decir, cómo ayudar, aunar esfuerzos, para que todo lo que tenemos sirva para que España no se vacíe y para que los pueblos que tengan pocos habitantes tengan un medio de vida y un apoyo económico, y no estén sufriendo”.