Jesús Avezuela señala el "difícil encaje" del derecho a la vida y el aborto en una misma ley

En 'ECCLESIA al día', en TRECE, hemos comentado junto al director de la Fundación Pablo VI y jurista, Jesús Avezuela, la resolución que ha emitido el Parlamento Europeo en Bruselas sobre la inclusión del aborto en la Carta de los derechos fundamentales de la UE. Nuestro invitado apuntaba que "se trata de una resolución que no es vinculante, pues no es una modificación de la carta de derechos fundamentales de la UE, es una posible inclusión de este derecho del aborto pero no una modificación".

Además, continuaba añadiendo que "para que ésta se modifique es necesario la unanimindad de los 27 estados miembtros de la UE y posibilidad la veo francamente lejos porque paises como Hungría o Malta no estarían por esta opcion".

La resolución también hace referencia a España

"La propia resolución del Parlamento Europeo dice que Francia ha sido el primer pais que ha incorporado el derecho al aborto dentro de sus derechos constitucionales. Además, se dice también que hay paises que están en camino de hacer lo mismo como es el caso de España. La resolución hace referencia a nuesro país en la misma senda que Francia".

Nuestra Constitución Española, sí reconoce en nuestro art.15 el derecho a la vida. También lo hace la carta de derechos fundamentales de la UE. Sin embargo y aunque se incluye, es importante recalcar que "este derecho a la vida no es exclusivo, ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional y en él caben supuestos de aborto". La cuestiones que surgen son las futuras contradicciones que aparecerían si finalmente se incorporase. La reflexión de nuestro invitado era clara y directa: "¿Cómo se encajará ese art.15 con ese derecho al aborto?. Antes habría que hacer una interpretacion sobre la carta europea pues también se reconoce el derecho a la vida". Añadiendo así que "no es facil el encaje de dos derechos tan expresivos como el derecho a la vida y el supuesto derecho al aborto".

"De esta forma, se insta a los estados miembros para que la adopten"

Además, nuestro invitado también ha querido añadir que "no se puede hablar de un total cambio de paradigma. Hay algunos paises que han dado un giro como EEUU o Polonia pero hay otros que han ido estableciendo este derecho al aborto. La cuestión ahora es ver si se eleva el aborto a la categoría de derecho fundamental ".

La gravedad de esta resolución subyace en que "es la propia resolucion la que insta por un lado a que en el futuro se modifique esta carta pero también insta a los estados miembros para que la adopten, los invita para que vayan modificando su regulacion y en este sentido la resolución 'lamenta el que algunos estados, amparándose en la objeción de conciencia, puedan ir en contra del aborto". Por último, el jurista Avezuela aopuntaba que "no cree que sea un cambio de paradigma absoluto pero si es un paso más para elevar este hecho del aborto como un derecho fundamental".