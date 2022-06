‘Jesuitas acústico’ actúa este miércoles en Madrid: “Un momento de encuentro con Dios y en comunidad”

La parroquia madrileña de San Francisco de Borja acoge este miércoles a partir de las 20:00 horas, el concierto ‘Jesuitas acústico... en ruta’. Un recital con los jesuitas Cristóbal Fones, Jorge Ochoa, David Pantaleón y Enric Puiggròs, que componen el grupo musical. Un rato para orar con la música con motivo de la clausura del Año Ignaciano.

Jesuitas Acústico... en ruta. El 8 de junio, un concierto para orar con la música. En @ParroquiaBorja a las 20h. pic.twitter.com/BrpT4N17m0 — Compañía de Jesús (@JesuitasESP) June 7, 2022

ECCLESIA ha podido charlar con Cristóbal Fones, quien ha expresado que espera que el concierto “sea un momento de mucho encuentro con Dios y en comunidad. Ojalá nos ayude a celebrar la vida que se nos ofrece. Espero que lo podamos hacer trayendo mucha esperanza en tiempos donde se ha visto tan amenazado el valor de la vida y su dignidad. Ojalá la gente que venga lo disfrute y encuentren en este espacio un momento para confirmar y celebrar su esperanza”.

Su afición por la música

Fones confiesa que su afición por la música es algo que le viene totalmente de familia. “Mis padres cantaban y mis hermanos también, no de manera profesional, yo tampoco lo hago de manera profesional pero ha sido parte de mi historia personal. He aprendido a ser persona y a amar cantando, así que como jesuita y sacerdote quiero seguir siendo persona y seguir amando. Por eso también me brota el cantar en todas las cosas que realizo. Nunca he tenido la misión de la música como una misión prioritaria encomendada por los superiores, sino que más bien ha sido el modo en el que he desplegado las distintas misiones que se me han entregado como jesuita".

Cristóbal indica que su misión principal, la que toma casi toda la parte de su tiempo es la de estar a cargo de ayudar al Provincial con todos los jesuitas de Chile que no han hecho los últimos votos. Como delegado de formación tiene el deber de visitarlos, conversar con ellos, hacer seguimientos de su proceso y verlo también desde la parte económica hasta la espiritual. “En Chile son 41 jesuitas y muchos de ellos ya son sacerdotes, pero no han terminado su formación de incorporación a la compañía y eso es lo que me toma mi tiempo”, explica Fones.

Importancia de la música en su vida

“La música la verdad es que siempre ha estado acompañando todo lo que hago. A propósito de los dos años de pandemia la dimensión digital como difusión de la música ha explotado y se ha hecho mucho mayor para poder orar de otras maneras a las que estábamos acostumbrados en la misa. Hemos aprendido también mucho de lenguaje digital y a poner las canciones en distintas plataformas. Eso también ha traído mucha más actividad pero en ningún caso ha sido para disminuir lo anterior, sino para aumentar el trabajo”, confiesa.

La iniciativa de ‘Jesuitas acústico’

“Es una iniciativa que nunca pretendió ser permanente. Fue una experiencia que realizamos en el año 2016 en Bogotá. A mí me invitaron a cantar como solista pero yo invité a un mexicano, Jorge Ochoa, y a un dominicano, David Pantaleón, para que grabáramos unas canciones así espontáneamente sin pasar por el estudio. La experiencia nos gustó mucho y al año siguiente lo volvimos a hacer en México, invitando a Enric Puiggròs, que es español. Vimos la opción de reunirnos un año más y en 2018 nos juntamos en Cuba. En 2019 estuvimos en República Dominicana. Siempre es algo muy intenso porque en una semana nos reunimos grabamos las canciones y también los vídeos. Habíamos decidido reunirnos por última vez en Bolivia en el año 2020 para celebrar los 30 años de martirio de Luis Espinal, pero vino la pandemia y tuvimos que hacer el vídeo a distancia”.

Gira en España

“Surgió la posibilidad de venir aquí a España para cerrar el ciclo del Año Ignaciano. Lo pensamos de una manera distinta, ya no grabando vídeos sino haciendo presentaciones y conciertos. Pudimos juntar el dinero y logramos reservar estos días para hacer esta gira y en eso estamos, un poco cansados pero dándole con todo el corazón”.