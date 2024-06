La historia de los mártires españoles asesinados en el siglo XX: "Quería abrazar a su verdugo"

La Conferencia Episcopal Española ha entregado al Vaticanoel informe 'Jubileo 2025, sobre las Causas de martirio de la persecución religiosa del siglo XX en España'con el objetivo de realizar un protocolo de actuación que agilice sus causas de beatificación y canonización.

La directora de la Oficina para las Causas de los Santos, Lourdes Grosso, ha precisado en'Ecclesia al día' que el documento reúne la información de un total de 3.280 siervos de Dios asesinados entre los años 1931 y 1939, aglutinados en 54 causas de 31 diócesis.

“El informe le hemos llamado 'Jubileo 2025' porque está en el marco de este año de preparación del Jubileo de Roma, y hace 25 años, en el Jubileo del 2000 Juan Pablo II pidió a la Iglesia que no olvidara a las personas que en el siglo XX dieron la vida por amor a Cristo, asesinados por odio a la fe. Juan Pablo II vivió los dos grandes extremos, el fascismo y el comunismo”, ha explicado Grosso.

Por su parte el adjunto a la dirección de la Oficina para las Causas de los Santos del episcopado español, Fernando del Moral, ha recalcado que el objetivo del informe no es instruir estos procesos, ya que les compete a las diócesis, pero sí “ayudarles en las dificultades que se encuentren como la falta de preparación de las personas que tienen que instruir la causa y se haga lo más rápido posible”.

En este sentido, del Moral ha recordado que la Conferencia Episcopal impulsa con la Universidad de San Dámaso dos cursos para la formación de personas que instruyen estos procesos de beatificación y canonización.

La historia que hay detrás de cada mártir: "Abrazó a su verdugo"

La mayoría de estos mártires que recoge el informe enviado al Vaticano son de entre 25 y 35 años, si bien se recoge el caso de algún menor o de ancianos: “Uno de los ancianos ejecutados preguntó quien iba a apretar el gatillo porque le quería dar un abrazo de perdón. Solo una fuerza especial de la gracia te puede llevar a este punto”, ha comentado Lourdes Grosso.

Otro caso que incluye el informe de estos mártires ejecutados en la persecución religiosa de los años treinta en España es el del padre de un sacerdote de la archidiócesis de Toledo ordenado hace más de setenta años. Tras el asesinato de su progenitor, su madre le pidió que ayudase a un familia para que no le faltara alimentos: “Cuando se ordena sacerdote, por la noche su madre acude a su habitación y le dijo que ahora como sacerdote tendría capacidad de perdonar, y le contó que el padre de familia al que había estado ayudando fue la que mató a su padre”, ha relatado Fernando del Moral para demostrar hasta qué punto llegó el perdón de estos mártires y sus familiares.

“Hay testimonios llamativos, y no consta que ni una sola persona renegara a Dios cuando fue llevada al tribunal. En estas causas hay información de testigos visuales que vieron cómo antes de ser martirizados ofrecieron el perdón a sus verdugos. Muchos de esos testigos son los propios asesinos, que no entienden por qué no se rebelan”, ha agregado el director adjunto de las Causas de los Santos.