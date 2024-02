Heriberto García, sacerdote influencer: "El próximo Papa está ahora en las redes sociales"

El Padre Heriberto García triunfa en las redes sociales. En Instagram reúne ya a más de 200.000 seguidores, pero en Tik Tok acumula casi dos millones. Cada día lanza una reflexión en su deseo de evangelizar, aunque tiene muy claro que lo más importante es su labor sacerdotal, y luego su faceta como influencer.

Aunque estudia en Roma comunicación social e institucional, el presbítero mexicano se encuentra actualmente en España presentando su primerlibro 'Confesiones de un sacerdote digital', y ha tenido un hueco para atender al programa'ECCLESIA' de TRECE en el plató.

Heriberto García ha defendido que los usuarios de las redes sociales están necesitados de “un mensaje de trascendencia que les lleve a conectar con Dios”.

Asimismo, el sacerdote mexicano argumenta que su labor no es más que rendir obediencia a Dios de evangelizar a todo el mundo, y para ello las redes sociales son esenciales: “Los jóvenes están en las redes sociales, la Iglesia del futuro está ahí, el próximo Papa está ahorita ahí en las redes sociales y hay que apostar todo”, ha señalado.

"En los mensajes veo que muchas personas se quieren quitar la vida”

En las cuatro redes sociales que maneja el cura influencer, asegura que su mensaje va dirigido a todas las edades, aunque reconoce que se centra especialmente en los jóvenes, un colectivo al que le preocupa por los elevados índices de trastornos mentales que se están dando entre ellos.

“Están buscando sentido a su vida. Hay mucha depresión , desánimo, siento que han vivido todo y llega un momento de desesperación donde nada les llena. Por eso yo hago reflexiones sencillas, tratar de encontrar respuestas a lo que Dios les está pidiendo y descubrir los pasos de Dios en su vida, y va más por ahí mi mensaje más que convencerlos de otras cosas. En los mensajes veo que muchas personas se quieren quitar la vida”, ha advertido.

Su idilio con las redes sociales comenzaron antes de la pandemia, pero a raíz de la covid-19 detectó la necesidad de comunicarse con los fieles. De manera progresiva y conforme iba ganando seguidores, Heriberto García fue venciendo su miedo a hablar en público ante una cámara. Tiene claro que es Dios quien le ha hecho superar sus temores: “Después de ese miedo está mi misión. Yo que temía hablar a una cámara, Dios me pone a trabajar y lo potencia. Veo las homilías y reflexiones que hago y reconozco que Dios está haciendo algo conmigo, porque yo sigo teniendo el miedo. Lucho con esto pero Dios está haciendo esto conmigo”, ha expresado en 'ECCLESIA'.

Los comentarios que le llegan en sus perfiles se cuentan por miles, pero el sacerdote selecciona a usuarios en problemas: “Hay cosas que no respondo porque algunos no buscan respuestas, y no les puedo ayudar. Hay propuestas de todo, pero hay gente que sí lo necesita, necesita ayuda con su vida porque están en un punto en el que necesita un sacerdote. Intento que sea por Instagram porque es lo más fácil y puedo mandar audios. Lo que hago es encarrilarlos, porque no puedo solucionar todos sus problemas, necesitan una parroquia o un psicólogo”, ha detallado.

La Iglesia no puede quedarse fuera de donde está la gente

De esta imposibilidad de atender a todo aquel que contacta a través de las redes sociales con Heriberto García, surgió la idea de escribir el libro 'Confesiones de un sacerdote digital', editada por la 'Librería Claret'.

“Siento que tengo una deuda con la gente que me sigue. Con muchos de ellos lo ideal sería sentarme a platicar, por eso del libro es una manera de que la gente me conozca”.

“Agradezco a los claretianos por esta oportunidad por llegar a personas que quizás no estén en las redes sociales, porque estoy convencido la Iglesia tiene que avanzar hacia allá, no nos podemos quedar fuera de donde está la gente y donde está el futuro de la Iglesia”, ha añadido.

El reto del exconcursante de 'Masterchef' Fray Marcos a Heriberto García

En la entrevista en TRECE también ha participadoFray Marcos Julio García Sánchez, el dominico venezolano que se convirtió en el primer concursante del programa de RTVE 'Masterchef' España'.

Fray Marcos ha propuesto a Heriberto, que también es aficionado a la cocina, que seleccione tres ingredientes para “poner sabor a nuestra vida espiritual”. En este sentido, el cura influencer lo tiene claro: la sal, el picante (como buen mexicano) y el aceite de oliva.

“Dar sabor a la vida espiritual no es fácil porque tiene que ser constante para que rinda frutos, hay que darle sabor con la sal. Otro ingrediente es el picante, el coraje para responder y vencer los miedos y decir sí a Cristo, y hace falta algo que nos saque de nuestro confort y nos eche a andar. Y el último ingrediente para que todo se digiera es el aceite de oliva, porque es sabroso, sano y forma parte de la vida cotidiana, de la mesa de todos los días y es como la oración, que nos tiene que guiar. El aceite enciende la lámpara y ayuda a que lo alimentos se puedan cocinar y sea digerido por el cuerpo”, ha explicado.