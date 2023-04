Eva Fernández invita al Papa a celebrar el Viacrucis en el anfiteatro de Mérida, la Jerusalén de la Hispanidad

La corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano, Eva Fernández, recogió en la noche de este jueves 13 de abril el galardón de 'Los Premios Cofrades' con el que tanto COPE como el Ayuntamiento de Mérida reconocen su labor a la hora de dar a conocer el Año Jubilar de Santa Eulalia que comenzará el próximo 10 de diciembre.

La periodista ha agradecido a los organizadores del evento este premio y ha mostrado su compromiso por expandir en Roma las bondades de la capital extremeña y a la figura de la santa: “Siento un flechazo total con la ciudad y con todos vosotros. Prometo hacer lo posible para expandir esta maravillosa epidemia por Roma. Tengo el honor de encontrarme por algo que se vende solo. Nada más fácil que difundir el patrimonio emeritense en la Ciudad Eterna, que tiene muchos nexos de unión con vuestra ciudad, Patrimonio de la Humanidad con 31 monumentos, que no lo puede decir prácticamente nadie, la mayor parte de ellos de la época romana”, ha recalcado Eva Fernández tras recoger el 'Premio Cofrade'.

He caído "rendida" ante Mérida y el calor de su gente.

Será muy difícil olvidar la Gala de los Premios Cofrade.

Agradecimiento total a @arosuna, @ayto_merida y a todos mis compañeros de @COPEMERIDA

(Ya me siento una emeritense expatriada en Roma)

La corresponsal vaticana de COPE desde 2016, ha reivindicado la idiosincrasia del pueblo emeritense, basado en la pasión para sacar adelante los proyectos en los que creen firmemente, como es este Año Jubilar Eulaliense que el propio pueblo de Mérida presentó al Papa Francisco en el Vaticano.

“Cuando conocí en Roma a los que hoy estáis aquí conmigo, me abristeis los ojos sobre las evidencias históricas que señalan a Mérida como la cuna del cristianismo en España, de vuestra imprescindible Semana Santa, ese engranaje de los pasos por la ciudad histórica. Son motivos sobrados para que Mérida sea considerada la Jerusalén de la Hispanidad”, ha subrayado Eva Fernández.

Tal es la experiencia que la periodista vivió con los impulsores del Año Jubilar en honor a Santa Eulalia, que se ha declarado como “una emeritense expatriada en Roma” para, a continuación, continuar reivindicando la importancia de Mérida en la historia del cristianismo.

En este sentido, la ganadora del 'Premio Cofrade' establecía una comparación entre el Viacrucis del Viernes Santo en el Coliseo de Roma con el que se realiza en el anfiteatro de la ciudad extremeña: “Recuerdo esa enorme cruz de antorchas clavada en la arena, recordando el símbolo que da sentido a tantos sinsentidos.

En este punto, lanzó el siguiente mensaje que, ojalá, un día se hiciera realidad: “Si el Papa Francisco ve vuestro Viacrucis, y me encargaré de hacérselo llegar en un vídeo, no descarto que un día cambie la tradición romana y se venga a rezarlo aquí en Mérida. No lo descarto en absoluto”, ha expresado.

Para concluir, la corresponsal de COPE en Italia y el Vaticano ha reafirmado su compromiso como embajadora en Roma del Año Santo Eulaliense, con el fin de que todos “tengan la necesidad de visitaros a Mérida y disfruten de vuestra acogida. Tendréis una embajadora en Roma, sin duda”, ha aseverado.