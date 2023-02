¿Está en peligro la familia en España?: "Son escuelas de humanidad"

La falta de conciliación laboral pone en peligro a la familia. Según varios estudios, el 75% de las mujeres españolas cambian su trayectoria laboral al ser madres y el 68% de las madres afirma que hubiera tenido más hijos si contara con medidas de conciliación que no penalizaran su salario.

El programa ‘Ecclesia’ ha contado con una experta en familia para analizar esta problemática. Carmen Fernández de la Cigoña es la Directora del Instituto CEU de Estudios de Familia y ha puesto en valor su papel en la sociedad: “Sin familias fuertes no habrá una sociedad capaz donde se aprenda a ser personas porque las familias son escuelas de humanidad”. Por eso, tal y como ha afirmado Carmen a Irene Pozo, es importante buscar un equilibrio para poder lograr esta conciliación porque “dejamos lo importante relegado por las prisas que llevamos siempre”.

Y esta es una tarea que conoce bien Billie Sastre, madre de familia y fundadora del portal ‘Mamis Digitales’, que ha experimentado el coste de ser madre trabajadora. Billie tuvo que hacer jornadas maratonianas en su trabajo y se vio obligada a renunciar para no perderse la infancia de sus hijos. Así decidió crear la plataforma para ayudar a otras madres en cuestiones de conciliación. “En nuestro portal tenemos todo tipo de historias. Hay madres a las que el no poder conciliar les ha afectado hasta en la salud”. Ante esto, Billie propone educar en todos los sentidos. "Las empresas necesitan apostar por las madres, que además se hacen mucho más productivas a nivel profesional”, ha dicho en TRECE. Y para ello, Billie cree que lo primero es empezar en las familias: “Hay que concienciar a los hombres, a las mujeres y a los hijos para ayudar todos en casa”. En este contexto, ‘Mamis Digitales’ es una vía de escape. Aporta una solución, apoyando a las madres en su carrera profesional de forma virtual, para que no tengan que renunciar a sus familias y decidir ellas mismas los horarios que quieren tener.

Lo cierto es que en España hay muchas ‘Billies’ que tienen que elegir entre trabajar o cuidar a sus familias, lo que lleva a preguntarse… ¿Está la familia suficientemente protegida? Esta es otra de las cuestiones que se han tratado el sábado en TRECE con Directora del Instituto CEU de Estudios de Familia, que ha afirmado que “no solo no hay protección, sino que además todo los que vivimos se manifiesta de manera directa en las familias y repercute negativamente: la educación, hacer la compra, etc. No se va al fondo de la cuestión, el mostrar el bien que la familia da a la sociedad”.

El invierno demográfico es cada vez más acusado, los datos son muy bajos y España está envejeciendo a pasos agigantados. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, diez provincias tienen ya una cuarta parte de la población con 65 o más años. En Ourense y Zamora, el porcentaje supera ya el 30%. “Esto es una tragedia, no cubrimos ni de lejos con la tasa de reemplazo porque no hay medidas que aborden esto. Nadie ahora mismo apuesta por la familia ni la maternidad”, ha explicado Carmen Fernández de la Cigoña al programa ‘Ecclesia’. Y para ello propone establecer la importancia de la familia en la sociedad, poniendo el valor los bienes de la maternidad y la paternidad.

“Como casi siempre, cambiar la visión de la familia empieza por reflexionar sobre la visión personal y dedicar el mejor tiempo a la familia y a la relación de pareja”… Son los consejos de Carmen Fernández de la Cigoña para proteger a la familia y su valor y para ello hay que empezar por cambiar la mirada, buscando ambientes propicios que ayuden a la familia, pero primero, tal y como ha explicado Carmen, “hay empezar por lo propio”.