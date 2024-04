La emoción de un niño síndrome de Down al hacer la Comunión: "No hay que dejarse influenciar"

Gonzalo acaba de hacer la Primera Comunión en el centro de educación especial 'María Corredentora' junto a otros 21 alumnos que, como él, son síndrome de Down. Para Gonzalo y su familia fue todo un acontecimiento que han compartido en 'Ecclesia al día'.

“Fue emocionante porque Gonzalo celebró la Comunión con su hermano Jaime, y ha sido emocionante la preparación de dos años de catequesis, con fomación completa y en familia. Los niños estuvieron muy participativos”, ha relatado Susana Nova, madre de Gonzalo, mientras su hijo asentía a su lado en el plató de TRECE.





Les enseñan valores como la bondad, el respeto a los demás y la generosidad

Estos alumnos con necesidades especiales han sido formados en la fe por la catequista y profesora en el 'María Corredentora' Belén Jiménez, que ha explicado cómo son las catequesis con estos alumnos: “Seguimos la misma dinámica del resto de actividades del colegio, con materiales individualizados y personalizados, a base de dinámicas para que sea algo cercano”.

Desde el pasado 20 de abril, Gonzalo ya puede comulgar. Asegura que le gusta esa experiencia que le acerca a Jesús. Durante la Comunión cantaron y por supuesto compartieron con familia y amigos una buena comida. Pero más allá de la celebración, Susana ha destacado que tanto Gonzalo como el resto de estudiantes que recibieron el sacramento eran conscientes de la importancia de aquel día.

“La preparación fue sorprendente porque parecía difícil que los niños comprendiesen las enseñanzas de lo que iban a vivir, pero lo entienden perfectamente porque los preparan muy bien. Les enseñan valores como la bondad, el respeto a los demás, la generosidad y lo han llevado a sus vidas”.

"Si tu crees en ellos, crees que lo pueden conseguir”

Ninguna meta es imposible de alcanzar en el 'María Corredentora', donde se parte de la base de que "crees en cada uno de los chicos, y si tu crees en ellos, crees que lo pueden conseguir”, ha apostillado Belén Sánchez.

Y es que los progresos de los alumnos del centro de educación especial es palpable. Gonzalo ha contado en 'Ecclesia al día' que le enseñan a leer, escribir o pintar. Como ha revelado su catequista, trabajar con estos alumnos es un privilegio: “Entras en una dinámica que traspasa los muros del colegio y lo llevas a tu vida personal. Soy una privilegiada porque aprendemos más de ellos de lo que podemos aportarles”, asegura Belén Jiménez.

Finalmente, Susana Nova, ha ofrecido un valioso consejo sobre cómo vivir este tipo de celebraciones con personas tan especiales como Gonzalo: “Que lo vivan con naturalidad y lo disfruten. Cada niño lo vive de una manera particular y te puedes adaptar a ellos. No hay que dejarse influenciar por lo que digan, que no van a poder”, ha señalado.