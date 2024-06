'Cruzando fronteras', el exitoso programa de Fernando Cordero: "Quiero entrevistar al Papa"

El Papa Francisco invita a tender puentes a los cristianos. Este impulso es lo que llevó a Fernando Cordero a titular así su programa 'Cruzando fronteras' que cumple ahora 200 emisiones, en el que invita a sus más de 7.000 suscriptores cada semana a adentrarnos en el compromiso cristiano desde prismas muy diferentes. El programa tiene conquistada a la audiencia. Fe de ello son el medio millón de visualizaciones.

Este religioso de los Sagrados Corazones, que es además consejero y secretario general de su congregación, cuenta en 'Ecclesia al día' cómo nació este proyecto. "En plena pandemia, en Chile, me tuve que quedar cuatro meses y me pidieron un artículo reflexionando sobre la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación en ese momento. Allí caí en la cuenta de que retransmitimos muchas Misas en aquellos momentos, pero no otro tipo de programas. Así se me ocurrió aportar desde mis posibilidades por cambiar eso, y nació este programa. Es también mi vocación".

Charlas con influencers, consagradas o el inolvidable Toni Vadell

Son muchos momentos los vividos en 'Cruzando Fronteras', charlas distendidas, compartidas con personas que dan para mucho, como el P. Heriberto García, sacerdote mexicano e influencer en Tik Tok; María Luisa Berzosa, hija de Jesús y consultora de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos; Mariola López Villanueva, religiosa del Sagrado Corazón y teóloga, y Antonio Guerrero Quesada, sacerdote y autor de la novela 'Altar Boy'.

Pero si alguien permanecerá siempre en el corazón de Cordero es el fallecidoobispo auxiliar de Barcelona, Toni Vadell.Con él, Fernando habló de pastoral, de jóvenes, y el prematuramente obispo desaparecido le compartió su precioso testimonio de confianza en la Resurrección, centro de la fe. "Siempre la llevaré en mi corazón. Fue unos años antes de ser diagnosticado de esa enfermedad que lo llevaría a la muerte. Recuerdo cómo él confesaba esa fe, tan vivamente, y cómo después lo vivió en su propio proceso, hasta el momento de su fallecimiento".

"Todas son personas que me han emocionado. Nos hablan de esperanza, de compromiso, de que merece la pena ser creyentes, vivir y tender puentes. En el programa se genera escucha, son entrevistas de profundidad que dan para mucho. Es una manera de tender puentes ante diferentes sensibilidades, de crecer en esperanza, como nos invita el Jubileo 2025", cuenta Fernando.

"Me gustaría una entrevista al Papa"

Preguntado por la entrevista soñada que todavía no ha realizado, este religioso y periodista afirma: "Me gustaría hacerle una entrevista al Papa, en uno de los rincones de los jardines vaticanos, de corazón a corazón, sentir de cerca su propia escucha, que es una de las cosas que más desarman de él, su capacidad de escucha, y su fuerza, la fuerza con que transmite aquello en lo que cree".

En el transcurso de la entrevista, varias personas envían mensajes de felicitación a Fernando Cordero por esos 200 programas: José María Olaizola, María Luisa Berzosa, Migueli o Cristina Inogés. "Un enorme servicio, para ayudarnos a encontrarnos", "fronteras como lugares de encuentro, y no de separación", "puesta en práctica desde el corazón", "construyendo humanidad, embelleciendo nuestro mundo, estimulando nuestra fraternidad" son algunas de las expresiones que le dirigen.

Fernando Cordero es, además de Youtuber, autor de muchos libros, algunos de pastoral, otros dirigidos al público infantil, otros sobre los santos o los sacramentos, pero ahora es una novela, la segunda, la que está presentando en distintos puntos de la geografía española. Su título es 'El tren azul', un texto coral, realista y ameno, que cuenta las experiencias de varios personajes que coinciden, de forma insospechada, en el entorno de un centro educativo -ficticio- de Barcelona. Ha sido editado por San Pablo y ya está a disposición de los lectores.