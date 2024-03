El consejo de una madre que perdió a su bebé para recuperarse psicológicamente de un aborto

Francia se convierte en el primer país del mundo en blindar en su Constitución el derecho al aborto mientras España se prepara para vivir una nueva marcha del 'Sí a la vida' este domingo, 10 de marzo, en las calles de Madrid.

Una noticia que no ha pillado por sorpresa a Leire Navaridas, fundadora de laasociación AMASUVE, que acompaña a las mujeres después del aborto: “Es lamentable y desafortunado, pero no me parece increíble porque al final el aborto se abandera como un hito en el movimiento feminista y progresista, entonces no me sorprende que un gobierno europeo que se las quiera dar de muy progresista pues quiera escalar hasta la Carta Magna el derecho al aborto”, ha expresado en 'ECCLESIA al día'.

Navaridas sabe bien lo que dice, ya que ella también se vio obligada a abortar, y ahora acompaña a mujeres que como ella pasaron por esta situación que tantas secuelas deja en la madre. Pese a todo, ha abogado por no criminalizar nunca a la mujer que aborta, ya que lo hace sin información.

“Una mujer en ningún caso tendría que acabar en la cárcel por abortar, porque al final somos víctimas de un sistema que nos aboca al aborto, porque para decidir libremente se tienen que tener las opciones y toda la información y no se informa no solo de los efectos fisicos que los tiene, como la perforación del útero, sino que es una intevención violenta, y la violencia no es beneficiosa para la mujer”, ha denunciado la fundadora de AMASUVE.

El aborto, un negocio que mueve millones de euros: "Ponen el foco en el derecho a decidir"

A juicio de Leire Navaridas, siempre que se hace alusión al aborto en el debate público “se juega mucho con las palabras, hay manipulación y se habla de interrupción voluntaria del embarazo y las mujeres que yo acompaño tenemos claro que no se interrumpe porque no se pueden retomar esos embarazos y no es voluntario porque no veíamos otra opción”, ha afirmado.

Asimismo, Navaridas ha denunciado los millones de euros que mueve la industria del aborto y, la manera de sostener ese negocio, apunta, “es no poner el foco en el bebé y en la vida que se pierde, sino en el derecho a decidir” y, por otro lado, en inocular la falsa de creencia de que una mujer embarazada no es madre: “Cuando estás embarazada ya eres madre, y cuando atiendo a mujeres que se piensan abortar, les digo que ahora no vas a poder decidir si eres madre o no, sino si vas a ser madre de un hijo vivo o muerto, y esa es la realidad que tenemos que asumir las madres que hemos abortado”, ha sostenido.

Integrar al bebé no nacido en su vida, clave para la recuperación psicológica de la madre

Preguntada por el tiempo que lleva la recuperación psicológica de una madre que decide abortar, la fundadora de AMASUVE responde que depende del acompañamiento que reciba y de su sensibilidad. Además, Navaridas ha ofrecido un consejo valioso para “ver la luz”, y no es otro que incorporar a ese bebé no nacido en la vida de su madre.

“Olvidarse de ello no repara, lo que repara es meter a su hijo dentro de su vida y corazón, honrarle, ponerle un nombre, darle un lugar en la tierra si se puede, cuánto más se una a los hijos que no ha tenido más fácil podrá reintegrarse a nivel físico y emocional. Es recuperar a sus hijos y traerle a la vida aunque sea de manera simbólica o espiritual”, ha precisado.