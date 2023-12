Comedia ágil con profundidad teológica que atrapa a niños y adultos: 'La Noche del 24, el Musical'

Niños y adultos se ven conmovidos por 'La Noche del 24, el Musical', el espectáculo que recupera el origen y el significado de la Navidad que un año más se representasá en el Teatro Fernández-Baldor de Torrelodones hasta el 4 de enero. En su tercera temporada, el musical presenta un total de 54 funciones.

A través de doce actores, cantantes y bailarines, 'La Noche del 24, el Musical' narra una historia de ficción en la noche en la que nace un sencillo bebé. La obra trata de poner en valor el nacimiento de Jesús, presentando este acontecimiento cristiano a través de sus testigos y hacerlo de una forma amena, divertida y profunda para niños y mayores.

El productor, director y guionista del espectáculo, Javier Lorenzo, ha explicado en ECCLESIA que desde que comenzó a representarse el pasado 25 de noviembre, la acogida está siendo muy buena gracias a la campaña escolar a la que se han apuntado más de siete mil alumnos: “Se ha corrido la voz entre los colegios y han venido mogollón. El estreno estuvo a tope y se venden muchas entradas”, ha asegurado.

El feeeback que recibe de los niños no puede ser mejor, ya que como nos cuenta, salen entusiasmados de la obra a través de sus doce canciones animadas y divertidas: “Es que nadie cuenta ya la historia de la Navidad, y es momento de contar que quien nació en Belén no fue Papa Noel. Por eso la acogen con cariño y expectación. Además lo contamos de manera original”, ha argumentado el productor.

En este sentido, Javier Lorenzo ha reivindicado la potencia de la historia que se revela en 'La Noche del 24, el Musical', que nada menos partió el tiempo en dos, en un antes y un después del nacimiento de Jesús. A ello se suma como valor añadido “una comedia muy loca, divertida, pero que también cuenta un poco la conversión de los testigos de esta noche como los posaderos, un borrico que sale, la estella de oriente, el ángel... se combina la comedia con un ritmo ágil con puntos más emotivos de profundidad teológica”.

Una representación que también atrapa a los adultos y no creyentes

Pero es un espectáculo que no solo atrapa a los más pequeños, también a los adultos. Tanto es así que cuando concluye la obra, parte del público se dirige al propio Lorenzo para abrazarle y llorar junto a él: “Recuerdo una chica que me decía 'he vuelto a la Navidad de mis padres, a esa tradición de la historia de Belén, de poner el portal, los villancicos que se ha perdido un poco”.

Y es que para el director del musical, es un obra que “representa el deseo más profundo del hombre, y es que seamos creyentes o no esperamos que suceda algo extraordinario en Navidad. Esto que esperamos todos ya sucedió hace 2.000 años y sigue sucediendo hoy y te toca. Los que tenemos fe sabemos que se ha cumplido y puede volver a suceder”, ha precisado.

Una sensación, detalla Javier Lorenzo, que experimenta todos los integrantes del equipo, algunos de ellos no creyentes: “Están entusiasmados con la historia porque es brutal. Te parezca verdadera o mito no deja de ser una historia potente porque es la victoria del amor y de la pobreza frente a la violencia y al poder”.

Preguntado si está preparando alguna representación similar para Semana Santa, ha confesado que su mujer le está animando a ello, aunque no ha confirmado ni desmentido: “Me dice que aproveche el éxito de la Navidad y me lo plantee. Hay que aprovechar este boom que tienen los musicales, incluso de la música cristiana con Hakuna para acercar estas realidades de la fe”.