Christiane Kadjo: "Quiero dar a otras mujeres africanas la oportunidad que no han tenido"

A Raquel Rodríguez, el voluntariado en la ONG para el desarrollo Harambee le ha dado la oportunidad de viajar a muchos países de África. Allí ha conocido a mujeres cuyas historias ha recogido en el libro “Mujeres de Ébano”, y a las que une el realizar acciones en beneficio de las mujeres más desfavorecidas de sus países.

Es una de esas historias ha sido la que ha presentado esta semana en el plató de TRECE. El programa ha conversado con su protagonista, Christiane Kadjo, desde Costa de Marfil, quien aprovechó la oportunidad de formarse y ahora se dedica a la enseñanza y al desarrollo y formación de la mujer, capacitándola profesionalmente, sobre todo a la que procede de zonas rurales. Todo esto lo hace posible con su ONG Educación y Desarrollo (EDE) y por medio de diversas escuelas y centros de formación profesional.



«Nuestros programas van destinados a la mujer. Yo no me considero una heroína. He tenido suerte de poder estudiar y lo que quiero es dar esta oportunidad a las que no la han tenido, Que puedan sacar de su talento, de lo que Dios les ha dado. Soy una más, vengo a aportar mi grano de arena. Y Harambee nos está ayudando mucho», contó Christiane.

Ella es solo una de las “Mujeres de Ébano” que presenta Raquel en su libro, y que manifiestan el grandísimo poder de la mujer no solo para salir adelante sino para contagiar su progreso a toda una población. «En Harambee estamos con ellas en la formación de muejres adultas, en las becas de estudios e investigación de gente joven. Es admirable todo lo que hacen», concluye Raquel.