El cardenal Cobo pide mirar a Dios para superar la crispación que genera "el poder o la ideología"

El arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha alertado de que vivimos tiempos de crispación en la sociedad “en cualquier dirección que miremos”, donde las noticias sobre las guerras “se vuelven cada vez más sombrías”.

Una polarización, advierte, que es una actitud “que se va consolidando” y “llevando a enfrentamientos y tensiones entre todo tipo de grupos sociales”, lo que está provocando el levantamiento de muros “para aislarnos unos de otros, sepultar al otro, sea el que sea, bajo avalanchas de descalificaciones”, ha lamentado.

Así se ha expresado el cardenal Cobo durante la Misa Solemne en honor a San Isidro celebrada en la Real Colegiata con motivo del día del patrón de Madrid, en la que han estado presente las autoridades políticas, civiles y eclesiásticas, como el Nuncio Apostólico en España, Bernardito Auza. En su alocución, el titular de la archidiócesis madrileña ha denunciado la división social que reina en España, que erosiona nuestra convivencia.

“Los problemas que deberían ser comunes no lo son. Donde parece que cada quién tiene que pelear solo por lo suyo. Los jóvenes por lo suyo, los ancianos, por lo suyo, las mujeres por lo suyo, los migrantes por lo suyo, los pobres por lo suyo, los políticos por lo suyo... Cuando en realidad deberían ser problemas y retos compartidos por todos”, ha reclamado.

Una división que, recalca, también se produce en la Iglesia, reconociendo que “a menudo estamos muy lejos de vivir la fraternidad que anunciamos y a la que nos llama Jesús”. Una ausencia de fraternidad que se refleja en la sospecha o en las críticas: “Es un poco como si estuviéramos enfadados unos con otros, y el enfado estuviese adueñándose del mundo”, ha manifestado Cobo en su alocución.

Frente a este contexto que se adueña del mundo, el arzobispo de Madrid considera que en tiempos no demasiado lejanos, había mayor capacidad de “lidiar con la diferencia” entre familiares y amigos, aunque el paso del tiempo la crispación ha dado paso al silencio.

“Ahora en las familias ya no hablamos de aquello en lo que no coincidimos. No hablamos mucho de política, no vaya a ser que terminemos enfadados. No hablamos de religión, allá cada cual. Hay un silencio cómodo, pero a largo plazo equivocado sobre cuestiones en las que deberíamos ser capaces de dialogar, y hasta de llevarnos la contraria, sin por ello convertirnos en enemigos”.

Para superar estos tiempos convulsos, José Cobo propone mirar los ojos de Dios como elemento de unión: “Si su Evangelio fuera el faro en nuestro navegar por la vida, si de verdad lo convertimos en lo más importante desde quien construir nuestras historias, si su vida de verdad inspirase la nuestra, si su enseñanza fuera nuestra escuela y su entrega nuestro horizonte, creedme, entonces sería mucho más posible convivir, construir su Reino, trabajar por el bien y encontrar formas de amar a su manera y vivir así la santidad a la que estamos llamados todos”, ha asegurado durante la homilía en la Real Colegiata.

No obstante, el cardenal Cobo considera que esta capacidad de mirar a Dios es difícil en el contexto de hoy, ya que el sentido de la trascendencia se ve diluida en favor de “ídolos que nos entretienen”, y que el arzobispo de Madrid tiene localizados: “El poder, la ideología, el bienestar y la seguridad, el culto a la imagen, la riqueza, el egoísmo convertido hoy en valor en esta sociedad confundida, o falsos profetas con egos tan grandes que no cabe en ellos ni el prójimo ni la comunidad ni el encuentro”, ha alertado.





De esta manera, José Cobo ha reivindicado la figura del patrón de Madrid, al que considera un ejemplo para los laicos de hoy: “San Isidro era un vecino, cristiano, venido de lejos, pocero que hace del trabajo en la tierra, del vivir en Madrid un lugar de oración y de entrega cotidiana a Dios.

De ahí que el cardenal pida al Pueblo de Dios seguir su ejemplo de santidad, “dejar hacer a Dios y dejar que entre en nuestras vidas”. “Cuando los cristianos buscan ejemplos de vida y cómo contar que es posible ser cristiano en cada tiempo, siempre nos encontramos con este santo, que supo hacer vida el seguimiento a Jesús en lo concreto. Ese es nuestro modelo y nuestro intercesor. Un laico que se santifica en la vida diaria”, ha agregado.

Por ello, José Cobo ha pedido a San Isidro que “nos ayude a acoger la llamada que se nos hace desde el Evangelio que ha sido pronunciado en claves tan labriegas como las que tenía San Isidro. Son imágenes que esconden una llamada a la unidad en la diversidad. A la comunión verdadera. A ser, en medio de nuestro pueblo, comunidad fraterna, unida por el vínculo del amor que descubrimos en Dios”, ha expresado en la homilía.