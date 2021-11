El card. Omella, ante la crisis de suministros de productos : "Miles de familias vivan en escasez permanente"

El card. Omella ha vuelto a dedicar su tuit cotidiano a uno de los temas de más actualidad en las últimas semanas, la crisis de suministros de productos. Una crisis que ha hecho saltar todas las alertas por un posible desabastecimiento.

Numerosos factores han coincidido en el tiempo y han generado una preocupación colectiva por el miedo a no tener acceso a determinados productos. Esta situación puede generar un aumento de precios ante la escasez de ciertos productos o la subida de materias primas e incluso se puede llegar a perder la posibilidad de acceder a algunos artículos.

El presidente de la CEE ha remarcado que, aunque es verdad “que algunas fábricas están sufriendo una escasez temporal de suministros es noticia de primera página” […] también es verdad “que miles de familias vivan en escasez permanente apenas se menciona”.



El denominador cómun, la pandemia

Pese a esta situación crítica, hay que tener en cuenta que este desabastecimiento es multicausal y algunos de estos factores que influyen en la reducción de la oferta son independientes.

El denominador común es la pandemia, pero esta situación no se habría producido - o al menos no tan marcada - si no se hubiesen acumulado todos estos factores en el mismo periodo de tiempo. Entre estas causas destacan las consecuencias de la pandemia, subida de precios de energías, encarecimiento de transportes, escasez de productos e inflación y demás problemas.

La crisis energética en España

La primera alerta la dio Austria, con la noticia de que el Gobierno había iniciado una campaña para preparar a la población ante un posible gran apagón energético en los próximos años. Uno de los primeros países en notar esta crisis de desabastecimiento fue Reino Unido, pero su principal causa no es ninguna de estas, sino las consecuencias del Brexit. La salida de la Unión Europea predecía que Gran Bretaña se iba a enfrentar a graves problemas económicos y comerciales, y estos pronósticos se han cumplido.

En España, la crisis energética se está sufriendo desde hace meses y esto sumado a la crisis de la cadena de suministros, está generando una subida de precios y el aumento de la inflación. De hecho, grandes superficies han notificado problemas de stock de aquellos productos procedentes de Asia.

El atasco en el comercio marítimo

Esta escasez de productos se ha producido por el atasco en el comercio marítimo. Antes de la pandemia había un exceso de oferta y traer un contenedor a España costaba entre 1.000 y 3.000 euros, mientras que ahora, debido a la escasez de estos, la cifra se sitúa en 15.000 y muchos productos no tienen cómo distribuirse.

Esto ha provocado un cuello de botella que se ve en los puertos con la llegada de menos barcos, estos están más cargados, porque también se produce un colapso en los puertos.