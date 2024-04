Argüello pide al Congreso aprobar la regulación extraordinaria de migrantes: “Cuestión de dignidad"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha instado al Congreso de los Diputados a que tome en consideración “la Iniciativa Legislativa Popular sobre regularización de inmigrantes” que se debate y se someterá a votación para su toma en consideración el próximo martes 9 de abril. En caso de superar este primer filtro, la Comisión de Migraciones en el Congreso continuaría trabajando en la ILP.

“Los diputados han de lograr acuerdos sobre cuestiones centrales de la dignidad humana y la convivencia. La inmigración lo es. Sería absurdo que se impidiera este debate”, ha pedido Argüello en su cuenta de X (antiguo Twitter).

El arzobispo de Valladolid ha asegurado que “estamos acostumbrándonos a unas Cortes que no dialogan en la búsqueda de acuerdos, o de nombrar los desacuerdos. Queremos que nuestros representantes dialoguen y acuerden unas bases mínimas de “regulación” de personas que viven aquí varios años. Todo, menos rechazar dialogar”, ha señalado.









En qué consiste la Iniciativa Legislativa Popular

Durante el año 2022, unidas en la Plataforma Esenciales, 14.000 personas voluntarias, procedentes de más de 900 organizaciones sociales, consiguieron presentar 611.821 firmas válidas ante la Junta Electoral Central. Un hito altamente significativo ya que solo una de cada diez ILP consigue superar las 500.000 firmas que exige la Ley Orgánica de Iniciativas Legislativas Populares para iniciar el trámite legislativo en el Congreso de los Diputados.

Esta gran movilización ciudadana, de una enorme diversidad, ha convertido esta ILP en una de las iniciativas legislativas que ha recibido más apoyo popular de la historia democrática española. Un trabajo coordinado entre la comisión promotora conformada por el Movimiento autoorganizado de personas migrantes Regularización YA, la Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, la Fundación porCausa, Alianza por la Solidaridad y el partido Por Un Mundo Más Justo; y las más de 14 mil personas autoconvocadas en todo el territorio nacional.

Los requisitos de las anteriores regulaciones extraordinarias

Esta no es la primera vez que se aprobaría una regulación extraordinaria de personas migrantes. Ya durante el Gobierno de José María Aznar salió adelante una regulación para personas que estuviesen más de seis meses en España, que no tuvieran antecedentes penales y tuviera una oferta de trabajo en firme por parte de una empresa.

El coordinador de la ILP, Jorge Serrano, ha recordado en TRECE que la mayor parte de estas personas migrantes trabajan en sectores con una precariedad alta, como la hostelería, la construcción o el doméstico, y sin ningún tipo de derechos dada su situación irregular.

“Trabajan sin cotizar en la Seguridad Social, sin derechos, sin pagas extras, sin vacaciones... Y si se regularizan tienen un contrato laboral, están regularizados. Es cuestión de dignidad como pide el Papa Francisco”, ha recalcado.









¿Por qué es importante una regularización de migrantes?

“Se trata de una cuestión de dignidad”, apuntaba Jorge Serrano como punto a destacar. Se trata de todas aquellas personas que se encuentran en nuestro país y que están trabajando sin ningún tipo de contrato, pudiendo estar sometidas a cualquier tipo de explotación laboral. “La situación es crítica y, cuando se les da la regularización, cambia su vida para siempre”.

Uno de los beneficiados anteriores por esta regularización fue Agustín Ndour, senegalés. Llegó hace casi tres décadas a Europa en busca de un futuro mejor. Primero estuvo en Portugal pero, en el 2000, hizo sus maletas para trasladarse a Granada. Eran los años del boom inmobiliario y se requería bastante mano de obra migrante, lo que motivó que el Gobierno de José María Aznar aprobara una regularización extraordinaria para personas migrantes residentes en nuestro país: “Ahora muchos empresarios piden que se regularicen porque falta gente en la construcción”, ha recalcado el senegalés.

Una vez presentada la iniciativa en el Congreso de los Diputados, tiene esperanza en que salga adelante. Y es que como confesó en TRECE, aún recuerda con emoción el momento en el que se regularizó su situación en España: “Fue gracias a Antonio Cañizares que hizo una llamada al subdelegado del Gobierno porque colaboraba en la secretaría de Migraciones de la Conferencia Episcopal y quería que colaborase con mas dignidad. El Primero de Mayo teníamos una Misa de la Pastoral, y Cañizares me preguntó si había recibido los papeles, le dije que no pero él me dijo que sí, y al dia siguiente llegaron. Lloré de la emoción”, ha relatado.

Y es que desde entonces su realidad dio un giro de 180 grados. De repente no tenía motivo para esconderse como si fuese un delicuente: “No tenía que temblar si veía a un policía por miedo a que me detuviesen y me enviaran a mi país. Fue un antes y un después porque justo después empecé a trabajar en Cáritas y llevo 21 años”.

Atrás quedaban los años de venta en las calles de Granada del senegalés: “Puse mi manta enfrente de la Virgen de las Angustias, que no sabía que era la patrona”, ha comentado como anécdota.

