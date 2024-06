La anécdota de Ignacio Echeverría con su padre que desvela la personalidad del 'Héroe del monopatín'

El 3 de junio se cumplieron siete años del asesinato deIgnacio Echeverría, el conocido como 'Héroe del monopatín'que perdió la vida durante un atentado en Londres, cuando trataba de salvar la vida de una mujer a la que estaban atacando. Ignacio tenía 39 años. Su muerte ha sido un ejemplo para millones de personas por su valentía y bondad.

A lo largo de estos siete años ha recibido multitud de homenajes. Más de treinta pistas de skates llevan su nombre en España y sus familiares y entorno están tratando de abrir su causa de beatificación.

Para Joaquín, su padre, la muerte de Ignacio ha merecido la pena ya que la sociedad considera que “hizo un gesto de generosidad”. Pese a su temprana muerte, llevó una vida intensa, con sus éxitos y fracasos, pero su padre destaca de su hijo “que siempre tiró para adelante, tenía alegría de vivir y de mejorar con esfuerzo y su capacidad de amistad”, ha recalcado en 'Ecclesia al día'.





“Ignacio cambió la vida de muchas personas con sus consejos"

No solo salvó la vida de una mujer, Ignacio ayudó a mucha gente a través de diferentes ambientes que frecuentaba. Se sabe que en el mundo del monopatín aconsejó a muchos chicos, más jóvenes que el propio Ignacio, a estudiar.

“Cambió la vida de muchos de ellos con sus consejos. Una persona estaba hundida en el pozo e Ignacio se pasó muchas horas hablando con él, y cuando esa persona estaba mejor Ignacio le llevó a su ambiente con sus amigos. Esto nos lo contó el padre de este chico en el tanatorio. Ahora el chaval está recuperado y haciendo vida plena”, ha contado Joaquín.

Tras su muerte, la familia conoció aspectos de su ser querido que ellos mismos desconocían, especialmente de su vida en Londres. Por ejemplo, su labor como catequista en una parroquia de Londres: “Llaman a una amiga de Ignacio para comentarle que en una iglesia cercana a donde vivía le iban a dedicar una misa. La amiga se acercó a la sacristía para preguntar por qué le dedicarían la misa, y le explicaron que en esa parroquia daba catequesis a los niños”, ha explicado el padre de Ignacio.

Ignacio, un joven comprometido con la justicia: "Quiso cambiarse de apellido"

Ignacio siempre había mostrado su rechazo a cualquier tipo de periodismo. Su infancia y juventud coincidió en el tiempo con los atentados de la banda terrorista ETA. De hí que Ignacio sentía vergüenza de llevar el apellido Echeverría, el mismo que algunos integrantes de la organización. Incluso propuso a su padre cambiar su apellido paterno.

“Esto fue hace veinte años. Yo a mi padre le dije lo mismo treinta años antes. Yo le dije que haría muy bien, pero que dejaría de ser mi hijo si te avergüenzas de tu padre y de la familia de tu padre. Me contestó que no podía apedillarse igual que personas que están matando, secuestrando y assesinando, y le dije que se parase a pensar en nosotros y en nuetra conducta, y que si merecía la pena siguiera con el apellido”, ha relatado Joaquín en 'Ecclesia al día'.

Siempre fue valiente y con gran sentido de la justicia. Pocos días antes de su asesinato, Ignacio estaba de visita en España. En el barrio londinense de Westminster se produjo un atentado que costó la vida a cuatro personas, uno de ellos policía que, sin portar arma de fuego, trató de neutralizar al asaltante mientras un compañero del cuerpo optó por encerrarse en su coche para estar seguro: “Lo comentamos en casa, y charlando sobre el tema, dijo que si él hubiera estado en Westminster patinando, ese policía estaría vivo”.

Tras su asesinato el 3 de junio de 2017, se sucedieron en Inglaterra condecoraciones para Ignacio de todos los cuerpos policiales británicos e incluso de la Corona. Además, se han escrito dos libros sobre su figura: el primero 'Así era mi hijo Ignacio: El héroe del monopatín', escrita por su propio padre donde se recoge cómo vivió la familia su muerte, el recuerdo de sus seres queridos o poner el foco en que Ignacio era una persona normal.

El segundo libro 'Ignacio Echeverría. El héroe del monopatín' obra de Julián Moreno y Javier Segura, se centra en la biografía del joven.





Así están los trámites para abrir la causa de beatificación de Ignacio Echeverría

Ahora, su familia está tratando de que abrir su causa de beatificación. Para ello ya se ha creado la asociación que promueve la causa, registrada en la archidiócesis de Madrid, después de que Roma haya admitido que, en caso de abrirse su causa, tenga lugar en la capital de España pese a que su muerte ocurrió en Londres.

“Hemos contratado a un postulador que está recabando dos tipos de testimonios, los que llaman 'Fama de Santidad', que son personas que creen que Ignacio está en el Cielo y luego están los testimonios 'de Fama de los signos' que son personas que creyendo que Ignacio está en el Cielo, creen que puede ser buen intercesor para encomendarse a él, solicitarle favores y pensar que los ha recibido”, ha explicado Joaquín.

A día de hoy, ha agregado el padre de Ignacio, se han recogido miles de escritos hablando de su bondad, pero testimonios con la 'Fama de Signos' hay menos casos.

“Hay una persona que me escribió para que me encomiende a Ignacio porque le iban a operar de corazón porque tenía cardiopatias tremendas. Le dije que le pediría a Ignacio pero mi intercesión debe ser muy pobre. Al martes siguiente me escribe que está en la hasbitación, le abrieron el corazón y que la mayor parte de sus cardiopatias habían desaparecido. Dice que Ignacio ha hecho el milagro. Pero no escribe el testimonio”, ha revelado en 'Ecclesia al día' con sorna.