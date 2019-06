La monja de 99 años que emociona al mundo 'entrenando' a un equipo de baloncesto

Jean Dolores Schmidt es una monja de 99 años que ejerce de encargada y acompañante 'espiritual' en el Loyola Chicago de baloncesto desde 1994, siendo considerada “el alma de su equipo de 'basket'. Habla a diario con los jóvenes jugadores sobre Jesucristo, la Virgen María y el Espíritu Santo. Lo hace intentando que aprendan a ser humildes y reza con ellos. Pero, además de este apoyo espiritual, también les sugiere estrategias para cada partido.

En una entrevista a Global Sister Report, Jean ha explicado cómo propone estrategias a los jóvenes jugadores: “Les envío emails recordándoselo, no utilizo el móvil... me encargo de informar de cómo es el otro equipo: puntuaciones en los últimos partidos que han hecho, la cantidad de rebotes que cogen... recopilo datos estadísticos”.

Nació en San Francisco, el 21 de agosto de 1919. Aún no existía la NBA, pero estudiando secundaria Jean Dolores, jugó al baloncesto con gran pasión. Con 18 años se unió a las Hermanas de la Caridad de la Beata Virgen María y, poco después, trabajó como maestra. Fue entrenadora de baloncesto, y otros deportes en Los Ángeles.

Jean Dolores vive desde 1961 en Chicago, ejerciendo desde los años 90 como capellán del equipo de baloncesto de la Universidad de Loyola. Según informó Aleteia, se trata de la “persona más reconocida y querida de la Universidad. Cada vez que la anuncian por altavoz en los partidos recibe una ovación. Todos los jugadores la saludan. Los jueces la abrazan tras pedirla que rece con ellos. Y los adversarios la respetan.

#Congratulations to our friend @cfitz81 on graduating with her masters from @LoyolaQuinlan today! Celine was amazing as our coordinator for the Illinois #FamilyBusiness of the Year Awards in 2018. We can't wait to see what you do next �� #Classof2019 #GoForthLUC pic.twitter.com/r1te90GFVR