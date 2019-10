La historia de Teresa, la misionera que recibió doce puñaladas

La Hermana Teresa Anayuelas nació en Burgos y es concepcionista misionera de la enseñanza. Ha trabajado en cuatro países de África durante 38 años y ha dado parte de su testimonio de vida en la rueda de prensa de presentación del Domund 2019.

Este año Teresa ha venido según ella "a recuperar fuerzas y ánimo", lo ha dicho antes de emocionar a toda la sala contando cómo afrontó su salida del Congo en un momento delicado del país, o cómo recibió doce puñaladas. "Mi experiencia como misionera es un poco variopinta, ha relatado y "todo radica en una llamada" que recibió en parte gracias a su madre.

Su misión en el Congo

Ha contado que antes de viajar a la República Democrática del Congo sentía miedo porque no sabía francés, y que su superiora le dijo que si no funcionaba "se volvía. Y ya ves, más de 30 años después, no está mal".

Durante su vida se ha encargado de labores educativas en África: en colegios, institutos, con niños, jóvenes... La hermana ha mencionado dos acontecimientos que le han marcado durante su misión. En primer lugar su experiencia de obediencia cuando tuvo que salir del Congo por la guerra, y lo difícil que fue "dejar al rebaño".

Dios me ha regalado poder compartir lo que mi pueblo vivía

La respuesta directa de Dios

Después de levantar una antigua residencia saqueada, la religiosa ha explicado que durante la guerra en Ruanda, atendieron a muchas personas que tenían familiares en el conflicto. "Le pedí al Señor que me dejara participar. Estar simplemente dandoles palabras sin experimentar lo que estaba sucediendo, me parecía poco".

Por eso, relata que una noche que no podía dormir, acudió a Dios para pedirle que pudiera hacer algo más por las personas que sufrían. Dos días después de esta oración, un señor "al que le daba el desayuno que estaba un poco trastornado me atacó con una bayoneta", le asestó doce puñaladas: "Me vi en el suelo bañada en sangre y en mi corazón resonaban las palabras de Jesús: 'no temas. Soy, que he escuchado tu voz. Este es mi regalo'. Solo me queda agradecimiento para Dios, que me ha regalado poder compartir lo que mi pueblo vivía. Esa experiencia cambió mi ser interno de misionera".

Estoy orgullosa de ser española

Sus palabras son impactantes, pero sus gestos y su sonrisa, su agradecimiento por haber podido participar del sufrimiento de los que quería amar y ayudar, lo es más.

Ahora la hermana Teresa está trabajando en España y ha querido recalquer que se siente "orgullosa de ser española". Ha elogiado la gran labor que se realiza desde España con el mismo objetivo. Ha terminado su relato invitando a todos a colaborar: "Todos somos misioneros".