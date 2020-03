Un sacerdote sobrevuela el Líbano para proteger el país del coronavirus

En estos tiempos de coronavirus todo el mundo está luchando contra esta epidemia y el pasado sábado, 7 de marzo, se hizo viral un vídeo donde se puede ver a un sacerdote llevando en sus manos el Santísimo Sacramento, mientras bendice y además protege desde una pequeña avioneta a los ciudadanos de Beirut (Líbano), donde el brote del coronavirus ha causado la primera muerte.

P. Majdi Allawi, un sacerdote maronita libanés, despegó en una avioneta desde un aeropuerto cercano a Beirut, acompañado del periodista Dylan Collins de la agencia AFP.

This weekend @AFP flew with Lebanese Christian Maronite priest Majdi Allawi as he took to the skies above #Beirut to bless the crisis-hit country and protect it from the Coronavirus as fears of its spread spike | #COVIDー19 pic.twitter.com/S14fJIpGiT