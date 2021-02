El viaje cuaresmal a través del arte: los misterios de Cristo y las obras de misericordia

Jornada de preparación de los catecúmenos para el bautismo. La Cuaresma nació con este propósito alrededor del siglo IV. Es un periodo fuerte que la Iglesia propone cada año con vistas a la celebración de la Resurrección de Jesús. Respondiendo a la necesidad humana de "ver la obra de Dios", el arte sacro responde a la llamada a dar forma visible y concreta a lo que la liturgia propone. "Desde el Concilio de Nicea II en el año 787 -explica a Vatican News Monseñor Andrea Lonardo, director del Servicio para la Cultura y la Universidad del Vicariato de Roma y autor del libro 'El Verbo se hizo carne no libro' publicado por San Pablo- representar a Cristo en las obras de arte ha sido declarado conforme a la verdad de la Encarnación. Las imágenes se han convertido en algo obligatorio para la Iglesia, porque a veces ayuda más ver una imagen que muchas palabras para hablar de Dios".

La imagen cristiana está vinculada al acontecimiento de Dios que en Jesús tomó un rostro. El arte sacro siempre ha asociado las fiestas litúrgicas con los "misterios" o episodios de la vida de Cristo. De hecho, ciclos pictóricos enteros siguen fielmente lo que propone la liturgia. Pensando en la Cuaresma, Mons. Lonardo cita como ejemplo los frescos de la abadía campaniense de Sant'Angelo in Formis, del siglo XI, fieles en la sucesión de escenas pintadas a los episodios evangélicos propuestos por la liturgia en los domingos anteriores a la Pascua. "El arte representa lo que vive la liturgia. Parte del episodio de las tentaciones con la gran pregunta que le hace el diablo a Jesús: ¿Eres tú el Hijo de Dios? Continúa con la Transfiguración y luego con la Samaritana en el pozo, la curación del ciego de nacimiento y la resurrección de Lázaro. Todos los episodios están tomados del Evangelio de Juan, utilizado desde la Iglesia primitiva para la formación de los catecúmenos".

Pero, ¿por qué el rito de la imposición de la ceniza con el que se abre la Cuaresma no está muy extendido en la iconografía cristiana? "El Miércoles de Ceniza -responde el prelado- no se representa porque no es un episodio de la vida de Cristo, sino que es una enseñanza de Cristo. El arte se ha centrado más en la vida de Cristo, en los misterios de Cristo, que en las palabras que Cristo nos dijo".

La oración, el ayuno y la limosna son los compañeros de viaje de la Cuaresma: acciones muy recordadas por las siete obras de misericordia representadas en el arte muchas veces, pero asociadas en el imaginario colectivo a la obra maestra de Caravaggio conservada en Nápoles. "El lienzo -recuerda el director del Servicio Cultural del Vicariato de Roma- fue pintado para el Pío Monte de la Misericordia, una institución fundada en 1602 por siete laicos napolitanos que se ofrecieron a la Virgen para vivir su vida en la caridad. Caravaggio representa a la Virgen, a la que estos laicos se consagran".

"Las siete obras de misericordia se identifican en cinco figuras.San Martín de Tours que viste a los desnudos y visita a los enfermos; un posadero que acoge a un peregrino que tiene la concha de Santiago de Compostela, para resaltar el valor de la peregrinación de la Iglesia en busca del rostro de Dios; un clérigo con una antorcha entierra a los muertos; Sansón recibe agua de Dios y bebe con la quijada de un burro; finalmente, la visita a los presos y la alimentación de los hambrientos son representadas por Caravaggio a través del clásico episodio tomado de la caritas romana del anciano Cimone bajo arresto, condenado a morir de hambre, a quien su hija Pero ofrece leche de su pecho. Entendemos entonces que la Cuaresma es un tiempo de caridad, un encuentro con los pobres y los necesitados. Con el ayuno aprendemos a renunciar para hacer sitio; con la caridad aprendemos a dar a los hermanos; con la oración descubrimos que no sólo de pan vive el hombre".

Por último, el autor del libro 'El Verbo se hizo carne no libro' subrayó el valor que la Iglesia otorga a las siete obras de misericordia espiritual: aconsejar a los dudosos, enseñar a los ignorantes, amonestar a los pecadores, consolar a los afligidos, perdonar las ofensas, soportar con paciencia a los molestos, pedir a Dios por los vivos y por los muertos. Son obras que, en algunos aspectos, son incluso más valiosas que las obras corporales".