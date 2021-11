Carta pastoral de Mons. José Manuel Lorca: Cristo, Rey del Universo

Estamos viviendo la solemnidad de Cristo Rey del Universo y aquí es donde entra un mundo realmente extraordinario para poder vivir con alegría y con gozo. Sin embargo, a otros se les plantea el problema de que se hable de Cristo como rey, porque no se han quitado la idea de los reyes de este mundo. Porque Cristo es rey, pero ¿cómo es rey? Y aquí es donde podemos recurrir a la Palabra de Dios. ¿Dónde aparece Cristo Rey en el Evangelio? Aparece cuando Jesús está ante Pilato. Directamente el gobernador romano le dice: «Pero ¿tú eres rey?». Y Jesús le dice: «Sí, tú lo has dicho». La respuesta de Jesús ante esta pregunta directa de Pilato está clara y nos abre todos los campos de pensamiento. Él le dice: «Soy rey, pero no de este mundo; mi reino no está en este mundo». Con lo cual ya hay también respuesta a todos aquellos que se pueden estar planteando la realeza del Señor, porque la realeza de Jesús no es igual que la de los reyes de la tierra, es otra cosa.

En nuestro pensamiento nos cuesta mucho trabajo poder identificar a Jesús ante Pilato; lo vemos maniatado, deshecho, humillado, y eso no parece que entre también dentro de lo que significa para nosotros Cristo. ¿Cómo vemos a Cristo? El Señor ha querido elegir este camino de servicio, de obediencia y de parecerse al varón de dolores que anunciaba Isaías. Ese es Cristo. Y Cristo aparece también delante de nosotros humillado, pero él ha querido vivir la pobreza, la humillación, la persecución, con una grandeza de espíritu tan hermosa que nos está diciendo que lo importante es la voluntad de Dios, no los avatares que ha podido tener entre nosotros. Por eso, nosotros, que nos cuesta verle así, necesitamos ver cómo Jesús es rey, y la respuesta también está en la Palabra de Dios: Cristo es un rey que sirve, eso es; que busca a los perdidos, que sana, que da la vida, que acepta la persecución y que no busca su propio bien, que busca nuestro bien, el bien de los demás. Este es Cristo. Esa es la realeza de Cristo. Lo da todo, hasta la propia vida, por nosotros. Así Cristo es rey. ¿Y dónde está su trono? En la cruz, no hay otro trono más grande y más hermoso. Desde la cruz él nos mira y nosotros le miramos a él. Para nosotros es un ejemplo extraordinario, un verdadero testimonio de amor, de dar la vida por nosotros. Por eso, en este día hermoso y grande, nos pide el Señor que seamos humildes, que sepamos servir, que sepamos amar como él nos ha amado, hasta dar la vida.

Os deseo de todo corazón que tengáis un feliz domingo y que nuestro Señor esté siempre en vuestro corazón.

+ José Manuel Lorca Planes

Obispo de Cartagena

