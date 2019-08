La mujer que venció a todas las presiones para que abortara

Tenía 19 años cuando se quedó embarazada. No se lo esperaba y como cualquier joven a su edad tenía planes de futuro. "Yo iba a comenzar las clases de estética en septiembre y pensaba compaginarlo con un trabajo que tenía cuando me enteré que estaba embarazada; no me lo esperaba”.

Como puede pasar en cualquier familia, Michelle, con miedo y algo de vergüenza, se vio obligada a contarle la verdad a su madre y a su novio, los cuales desde el primer momento mostraron su disconformidad y lo primero que le dijeron fue "¡No! aborta”.