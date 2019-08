Las presiones de la familia: "Si no abortas, te vas"

Tras realizar el papeleo que exige la Seguridad Social, Michelle acudió a la clínica dispuesta a abortar y de esta manera resolver el conflicto que estaba teniendo con su familia y su novio. Recuerda que “iba tan ciega que no vi que había una señora delante de mí hasta que me empezó a hablar". "Me paró y recuerdo que me preguntó, ¿qué es lo que necesitas para no abortar?”, rememora. Esta es la pregunta que ha reconocido Michelle que fue como “la luz que me hizo despertar y darme cuenta de lo que estaba a punto a realizar ”. Se sentó llorando en una esquina con Marta, mientras ella le hablaba ofreciéndole su ayuda. “A ti te dicen aborta, aborta, aborta... por todos lados... entonces yo me fui de cabeza”, señala.