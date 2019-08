Consciente de su edad y que era dependiente de su madre, Michelle se vio sometida a una gran presión tanto social como familiar. "Me dijeron que iba a arruinarles la vida y la mía, que no podían alimentar una boca más y me presentaron a otras personas de la familia que habían abortado. Hubo un momento en el que pensaba que realmente le estaba arruinando la vida a mi familia. Me convencí de que yo era el problema y, sentada en un puente, pensé en quitarme del medio”, ha contado.

El apoyo familiar en situaciones complicadas es crucial para la superación, pero en el caso de Michelle fue todo lo contrario; su madre arregló los papeles para facilitar el aborto. "Cuando fui al médico, me dijo: 'aquí están los papeles para que abortes'. A ti te dicen aborta, aborta, aborta... por todos lados. Entonces yo fui de cabeza”, señala.