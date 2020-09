Cardenal Carlos Osoro en 'El Espejo'

El Cardenal Arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, Carlos Osoro, ha participado en la reunión que el Papa Francisco ha mantenido con la nueva dirección de la cúpula de la Iglesia española.

Un encuentro enmarcado en las reuniones habituales que mantiene el Pontífice con los dirigentes de las diferentes conferencias españolas después de su elección para conocerles.

En este campo, el Cardenal Osoro tiene terreno ganado porque “hice ejercicios espirituales con él y después le he visto en otras muchas ocasiones como los sínodos en los que he asistido, pero siempre es un encuentro de esperanza. Estar con el Papa es estar ante un hombre realista, pero que inflama al que está al lado e invade la esperanza, la esperanza que él tiene en nuestro Señor, en su misión y en la misión que tiene la Iglesia en estos momentos en las circunstancias en las que está y es maravilloso porque siempre uno sale con buen humor y optimista y que la manera, también, de poder anunciar el Evangelio”.

¿Cuáles son las mayores preocupaciones del Papa Francisco sobre España y sobre la Iglesia española? “El Papa Francisco tiene sobre el mundo una visión realista, es un conocedor profundo de las diversas situaciones que se dan en el mundo, los temas que siempre preocupan, pero a él de una manera especial, que es el tema de los pobres, el tema de los inmigrantes, el tema de cómo unir ese inicio de la vida de los niños con el de los mayores, con los ancianos, que no es una anécdota sino que en ese arco, desde el nacimiento hasta la ancianidad, es donde se mueve la vida humana y esos dos polos son esenciales para el Papa y creo que deben serlo para nosotros también”.

El Cardenal Carlos Osoro, que es Arzobispo de Madrid, sigue con mucha preocupación todo lo que está ocurriendo en su diócesis, en la Comunidad de Madrid con la pandemia creada por la Covid, con la situación que viven los barrios que también afecta a los sacerdotes, a las parroquias, “estoy permanentemente en relación con los obispos y siguiendo las noticias y lo hago con preocupación porque la enfermedad, el paro, la situación económica que está afectando tremendamente a todos, pero con una incidencia más especial a los más pobres. Lo vivo con preocupación, pidiéndole al Señor que esto pase, que interceda, que seamos capaces de entre todos, con todos y para todos de buscar soluciones y que nos dejemos de cosas secundarias. En estos momentos no podemos entretenernos en cuestiones que son de segundo, tercero o de último grado. Lo importante para nosotros es buscar la paz, la reconciliación, buscar salidas para todos, buscar que a nadie le falte lo más necesario y darnos la mano los unos a los otros y dejarnos de cuentos”.

Esta semana hay dos temas que han seguido avanzando en el Congreso de los Diputados, como el de la despenalización de la eutanasia y la nueva Ley de memoria histórica. Respecto a la eutanasia, el Cardenal Carlos Osoro asegura que para el cristiano no hay dilema, “o se defiende la vida o se defiende la muerte. No hay dilema y la vida tiene un inicio y tiene un final que no lo provocamos nosotros. Dios nos da a cada uno un tiempo en el que tenemos que vivir y en el que tenemos que ser ayudados por todos a vivir, no a matar. Todos los días estoy venga a hablar de la defensa de la vida. Para un cristiano se habla de la vida, y si habla de la muerte, pero se habla también de la resurrección. No morimos en la nada, no morimos a la intemperie, morimos en la mano de Dios que es el que nos da la vida y hace posible también que sigamos viviendo. En ese sentido, si la vida nos la da Dios ya desde el inicio hasta la muerte, esa vida la tenemos que cuidar y nosotros no somos dueños de ella, no somos dueños, somos hombres y mujeres que mantenemos lo que se nos ha dado, y lo preservamos y lo alimentamos para que esa vida sea lo más perfecta posible”.

¿El Papa Francisco les ha ofrecido alguna clave para el futuro? “Nos ofrece su vida. El Papa es un hombre de esperanza y su vida es un testimonio fehaciente de lo que tenemos que vivir los hombres y las señales que nos va diciendo el Papa son muy claras, muy claras. En la humanidad y lo vengo repitiendo durante muchos meses, desde que empezó la pandemia en mis cartas, la humanidad ha perdido y, por supuesto nosotros también, hemos perdido dos sustantivos que son esenciales y nos hemos quedado viviendo o de adjetivos o de adverbios, pero lo importante es el sustantivo. Y esos dos sustantivos son que somos hijos y que somos hermanos. Hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Todo aquello que provoque la distancia, el enfrentamiento, la división, el no buscar el bien del otro, el no dar la mano para el que está tirado pueda levantarse y agarrarse, todo eso es detenernos en cuestiones secundarias que no ayudan a vivir y provocan la muerte o el enfrentamiento o la división o la ruptura. Y esto, el Papa lo dice de una forma clara en todos sus mensajes, quizá es de las cosas que más está repitiendo de formas diversas, pero ciertamente es un momento este de la pandemia en el que todos, yo animo en mis cartas a Madrid y a todos los que me escuchan en España, es un momento para vivir de sustantivos y de los importantes, de los que nos unen no de los que nos rematan los unos a los otros”.