Un santuario con reliquias portuguesas amenazado por un incendio en Brasil

El Santuario de Nuestra Señora de los Imposibles está amenazado por un incendio forestal que devasta la Serra do Lima. Es uno de los principales sitios religiosos del estado brasileño de Río Grande do Norte. Además alberga reliquias de la colonización portuguesa.

El Comando General del Cuerpo de Bomberos Militar (CBM) de Río Grande do Norte (nordeste) ha indicado que las llamas que se arrastran por la sierra pueden llegar hasta el punto más alto, justo donde está el santuario mariano, a solo seis kilómetros del casco urbano de Patú, a 326 kilómetros de Natal, la capital regional.

El santuario está catalogado dentro de las Siete Maravillas de Río Grande do Norte escogidas por los habitantes de ese septentrional estado. La Serra do Lima, con piscinas naturales y bastante visitada por el turismo ecológico y la práctica de ala delta y paracaidismo, es el principal ecosistema de la región. Forma parte del árido agreste y está localizada en el occidente de Río Grande do Norte.

La vegetación seca, la falta de lluvias y los fuertes vientos propiciaron la propagación del fuego en el sistema montañoso, que cuenta con una gran variedad de fauna, principalmente de monos.

Desde el lunes, cuando se intensificaron los incendios, 35 bomberos de localidades vecinas se sumaron a las labores de los catorce con los que cuenta Patú, un municipio de escasos 11.000 habitantes.

El capitán Paulo Henrique Lima Verde, del CBM, relató a periodistas que "el fuego es alto y la zona de difícil acceso", motivo por el cual el diputado federal Elieser Girao, del gobernante Partido Social Liberal (PSL) solicitó al Gobierno enviar más efectivos y aviones para combatir el incendio.

En agosto, los incendios en todo el país fueron los más intensos y la comunidad internacional mantiene los ojos puestos en la Amazonía, donde las llamas devastaron miles de hectáreas en detrimento de la fauna y flora y ante las críticas contra la falta de políticas medioambientales del Gobierno