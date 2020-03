Monseñor Omella saluda a los oyentes de COPE

El recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha querido dejar su mensaje en COPE para saludar a sus millones de seguidores. Lo primero que ha hecho el Arzobispo de Barcelona es reconocer que no se esperaba ser elegido: “No me lo esperaba y, sobre todo, tampoco lo deseaba”, asegura.

Una presidencia que Don Juan José Omella asume afirmando que tratará hacer de la CEE una orquesta de la que él únicamente será su guía: “Yo no sé trabajar solo. Los nuevos estatutos reflejan además que tenemos que trabajar en comunión y fraternidad, que es lo más bonito que existe. Yo tengo la imagen en mi cabeza de una orquesta, donde el director guía los ritmos de la música pero, si no tienes buenos instrumentistas, es un desastre, y si los instrumentistas no tienen un guía, pues lo mismo. Yo creo que en España tenemos buenos obispos, por lo que el director de la banda no es más que un hermano que marca el ritmo de todos. Es el modelo que quiero practicar”, ha remarcado en COPE.