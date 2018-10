V Galardones Alter Christus: la aportación de los sacerdotes, puesta en valor  

Durante años, don Gaspar Bustos se ha dedicado a cuidar humana y espiritualmente a los seminaristas y sacerdotes de Córdoba; el P. Fernando Alcázar, el ‘cura 2.0’, trabaja con ancianos y enfermos, y destaca además por su labor pastoral en las redes sociales; don Juan José Pérez-Soba es un investigador y académico dedicado a formar a sacerdotes, religiosos, religiosas, y laicos que trabajan con familias; y Don José Manuel Horcajo desarrolla una intensa labor social y espiritual en su parroquia de Vallecas con un comedor social al que acuden a diario 300 personas, entre otros proyectos.

La entrega de la V edición de estos galardones tendrá lugar en el Edificio E de la Universidad Francisco de Vitoria, este lunes 22 de octubre, a las 19.00 hrs.

Don José Manuel Horcajo Lucas, Galardón de Pastoral Social

Desde hace 9 años es párroco de San Ramón Nonato, en Vallecas. Es conocido su comedor social por el que pasan a diario 300 personas, en cuatro turnos, y que lleva adelante con la ayuda de voluntarios. Pero los necesitados del barrio y de otros lugares también encuentran aquí un ropero, un centro de orientación familiar, clases para los niños… y, por supuesto, toda la atención sacerdotal y pastoral, ya que desde que llegó don José Manuel a San Ramón Nonato abrió el templo todo el día para que la gente rece, vaya a catequesis, a Misa o se confiese.

Don Gaspar Bustos Álvarez, Galardón de Atención al Clero y a la Vida Consagrada

“Mi vida entera por y para el Seminario”. Son palabras de don Gaspar, delegado del Clero en Córdoba, en una entrevista que concedió hace unos meses. Tiene cerca de 90 años y recibió su llamada al sacerdocio desde muy joven. A ella contribuyó una profesora que le definió la labor sacerdotal como “sacar a los hombres del mar y llevarlos a Dios”. Desde entonces tuvo claro qué quería hacer. Lo cierto es que ha dedicado la mayor parte de su vida a la formación humana y espiritual de los seminaristas y presbíteros, sin descuidar tampoco su trabajo pastoral en pueblos y la atención a religiosas.

Don Juan José Pérez-Soba, Galardón de Pastoral Familiar

Es sacerdote de la diócesis de Madrid, aunque pasa gran parte de su tiempo dedicado a la docencia en Roma. Don Juan José posee una extensa trayectoria académica y es autor de numerosas publicaciones sobre la familia. Está doctorado en Teología por el Instituto Juan Pablo II para los estudios de Matrimonio y Familia, de la Universidad Lateranense de Roma, en donde también clases, y es Profesor Invitado de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, en Madrid.

Fernando Alcázar, Galardón de Nueva Evangelización

Don Fernando, popularmente conocido como el ‘cura 2.0’, vive en la diócesis de Coria-Cáceres y pertenece a la congregación Esclavos de María y de los Pobres. Su faceta pastoral más conocida es la evangelización en el mundo digital pues, además de llevar la aplicación Confesor Go en Cáceres, administra 20 perfiles en las redes sociales. Tiene 5.000 amigos en Facebook y 1.600 seguidores en Twitter: “Yo utilizo mucho las redes sociales porque me ayudan a llegar a la gente: por medio de ellas muestro a las personas el Evangelio”. No obstante, su sacerdocio va más allá de lo digital: es el responsable de pastoral de jóvenes y de vocaciones en la diócesis, y desde hace 20 años trabaja en la Casa de la Misericordia de Alcuéscar, perteneciente a su congregación, en donde acoge a ancianos y a discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.