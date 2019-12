Don Juan Díaz-Bernardo recibe el Premio ¡Bravo! en la categoría de Trabajo Diocesano en Medios de Comunicación

Don Juan Díaz-Bernardo, responsable de los Medios Diocesanos de Toledo y canónigo de la catedral Primada, ha sido galardonado con el Premio ¡Bravo! que cada año concede la Conferencia Episcopal Española en la categoría de Trabajo Diocesano en Medios de Comunicación de la capital castellano-manchega.

Un premio que, tal y como ha confesado en COPE.es, no se lo esperaba: “Ni mucho menos. Esperaba quizá algún reconocimiento a algún programa de COPE o de TRECE. Cuando me lo han comentado estaba desconcertado. No es un reconocimiento a mi trabajo, porque en los medios de comunicación el esfuerzo es colectivo, no individual”.

Por ello, Don Juan ha tenido un recuerdo para los obispos de la Archidiócesis de Toledo y los trabajadores que hacen posible que salgan adelante las iniciativas de los medios diocesanos: “Toledo vive una situación privilegiada, fruto de las iniciativas de los Arzobispos que ha habido desde 1983 y hasta ahora, muy preocupados por el ámbito de la comunicación social. Fue el Cardenal Don Marcelo quien impulsó una radio diocesana cuando ni siquiera COPE existía en Toledo por la falta de licencias y concursos. Luego Don Francisco Álvarez, Don Antonio Cañizares y ahora Don Braulio Rodríguez consolidaron estos proyectos con las televisiones. Hace muchos años que tomaron conciencia de lo que significaba la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación social”.

El trabajo, apunta Don Juan Díaz-Bernardo, es muy diverso en estos medios, en la que participan un total de 25 personas aproximadamente: “El trabajo es diverso, desde la Web, las redes sociales, los directos...”