Las diócesis españolas celebran sus fiestas patronales más atípicas entre las medidas sanitarias pertinentes

Las fiestas patronales de los municipios de España están siendo las más atípicas de los últimos veranos. Es el caso de la diócesis de Bilbao, donde hoy, 14 de agosto, a las 19 horas, tendrá lugar la primera de las ocho misas programadas en Begoña para celebrar la festividad de la Asunción de María que la Iglesia recuerda cada 15 de agosto. Por motivo del COVID-19 este año las misas serán cada dos horas, de manera que dé tiempo a desinfectar el templo y a que las personas inscritas previamente puedan acceder al mismo una vez se acrediten.

La basílica de Begoña preparada para celebrar el día de la Virgen más atípico https://t.co/VhYpSrQB7r — Bilboko Elizbarrutia (@DiocesisBilbao) August 14, 2020

En Segovia la catedral acogerá de forma extraordinaria la Eucaristía en honor a San Roque, por la cual los segovianos renuevan anualmente su voto al santo desde 1599 como agradecimiento a su intercesión en la peste que asoló Segovia. El motivo de que este año se celebre en el templo catedralicio, y no en la iglesia de San Millán como es habitual, se debe a que como aquel 1599, este 2020 Segovia afronta una pandemia y se pedirá de nuevo al patrón de las epidemias por el cese del coronavirus.

⛪ S.I. Catedral �� Domingo 16 de julio �� 20.00h. Este año, la celebración de san Roque se traslada de San Millán a la @catedralsegovia La alcaldesa renovará el voto al santo pidiéndole, que como hiciera en 1599 con la peste, interceda por el fin de la pandemia en Segovia. pic.twitter.com/Htd7srEH6f — Diócesis de Segovia (@DiocesisSegovia) August 14, 2020

Dada la situación sanitaria actual y «teniendo en cuenta los rebrotes» la diócesis de Mondoñedo-Ferrol ha emitido un comunicado en el que «suspende las procesiones» y otros «actos externos» que puedan provocar «una gran aglomeración de personas».

En la misma línea se ha pronunciado la diócesis de diócesis de Ávila, que pide a los fieles que participen en las celebraciones presenciales, pero guardando las medidas de distancia pertinentes, como la distancia de seguridad, el uso de mascarillas y los aforos permitidos.

De cara a este fin de semana, en el que se celebrarían las fiestas patronales de muchos de nuestros pueblos, recordamos que, como anunciamos el 23 de junio, y debido a la pandemia, no se podrán celebrar procesiones. Solo se celebrará la Misa de la fiesta.https://t.co/moa4ARHMVK — Diócesis de Ávila (@diocesisdeavila) August 14, 2020

En Madrid la parroquia de la Virgen de la Paloma cerrará a las 2:00 horas ya que, al no haber fiestas, no habrá gente. No habrá homenajes musicales castizos, ni concurso de chotis, ni limonadas, ni verbena, ni procesión de la Virgen el día 15. Se suprimen varias Misas de ese día y la solemne, a las 13:00 horas, presidida por el cardenal Carlos Osoro, será a puerta cerrada y con invitaciones para mantener las medidas de seguridad.