Así han sido los premios SPERA: Religión COPE entre los premiados

Hoy nos hemos llevado una gran sorpresa, nos han dado el premio Spera al mejor disco de Música Católica Contemporánea del año 2018 por nuestro disco "Not From This World" que otorga la @prensacee. ¡¡¡Muchas gracias a todos!!! Dios os Bendiga. #AMDG ������ #Música #Rap #Fe #Vida

Una publicación compartida de NFTW | Not From This World (@nftwofficial) el 12 May, 2019 a las 2:11 PDT