E64 - 'Elige la vida'

'Conviérteme Señor, y me convertiré'. Queremos entrar, Señor, en esta Cuaresma por la puerta estrecha, pues sabemos que lo lograremos con tu gracia y con tu correspondencia. Debemos pedirte que nos conviertas y como nos has creado libres y con la capacidad de elegir, queremos elegirte a ti. La auténtica libertad consiste en elegir el bien, porque cada vez que empleo mal mi libertad y elijo el mal, me voy esclavizando y voy perdiendo mi libertad. Ningún pecado me hace más libre.

Cuando, por ejemplo, me voy dejando vencer por la pereza, sigo haciendo lo que el cuerpo me pide y esto no me ayuda. Esa apariencia de libertad es el 'libertinaje',es decir, dejarme llevar por la apariencia de lo que debo hacer y no por lo que realmente debo hacer. Sin libertad no te podemos amar. Tú no necesitas esclavos si no hijos y para ello debemos ser libres.