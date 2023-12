E08 - 'San José hizo lo que pudo'

'10 minutos con Jesús', el pódcast que te ayuda a rezar cada día, gira este lunes, 18 de diciembre de 2023, en torno a la figura de San José, un buen compañero en este camino del Adviento. El Evangelio de la Misa de hoy pone ante nuestra consideración uno de esos episodios de la vida de San José: María estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo.

Como se te cierra de repente el futuro: de tenerlo claro e ilusionante con María, San José pasa a la incertidumbre más oscura. ¿Qué hizo nuestro santo? Aquí empieza su grandeza. Lo primero que hace es aceptar la nueva situación. No se enfada, no se rebela, no se queja. Se abandona en manos de Dios.

San José era justo, dice San Mateo, y esa palabra significa que era un israelita que conocía y cumplía la ley. Y con la ley en la mano, la noticia de que su esposa se había quedado embarazada, supondría la lapidación pública. La única manera de salvar a María era salir en silencio y desaparecer. Esa fue su decisión.

Entonces Dios se le aparece en sueños y le revela el grandioso misterio que se encerraba en todo esto y las piezas se ponen en su sitio. La voluntad de Dios era mucho más grande de lo que el pobre José se podía imaginar.

Pocos meses después de este momento tan oscuro, cuando María estaba cerca de dar a luz, tienen que desplazarse hasta Belén por un edicto del César. Tienen que buscar un lugar digno para que su mujer dé a luz, pero nadie tiene sitio para él. Esta vez la prueba que sufre San José es más interior: se tiñe de fracaso personal. Quizás nuestro santo tuvo que luchar contra pensamientos negativos y desanimantes. Quizás a ti y a mí nos asaltan pensamientos negativos de este tipo ante una situación de fracaso.

José consiguió vencer a estos pensamientos de este tipo, no se negó derrotar ni por la negatividad ni por la falta de esperanza. Al contrario, otra vez aparece su grandeza. Vence a la tentación del desánimo, acepta la situación y, sobre todo, se acepta a sí mismo. Acepta no haber sido más influyente, haber sido rechazado en la posada. Son hechos que José es capaz de dejar atrás. No vuelve obsesivamente sobre ellos, sino que tiene la grandeza de mirar hacia adelante.

Entonces San José hace lo que puede, lo mejor que puede. Y eso a veces es lo único que Dios nos pide. Y qué difícil es a veces hacer sencillamente lo que podemos hacer, sin evadirnos con pensamientos inútiles. José hace lo que puede hacer. El desastre de no tener un sitio se convirtió en una oportunidad de entregarse al otro y de dar a Jesús un lugar lleno de calor y de cariño. Muchas veces esa fórmula de “hacer lo que se puede” resume la voluntad de Dios en cada momento.

