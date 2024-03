Xavi: "Las lesiones de Pedri y De Jong no pintan bien; serán baja bastantes partidos"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, analizó el empate ante el Athletic de Bilbao en San Mamés (0-0), un partido marcado por las lesiones en la primera parte de De Jong y Pedri. El holandés tuvo que retirarse después de un mal apoyo que le provocó una torcedura de tobillo, y Pedri volvió a sufrir una lesión muscual: "Las lesiones de Pedri y De Jong no pintan bien… Estamos tristes por estas dos bajas, que serán para bastantes partidos imagino…".





El Barcelona podría haberse colocado segundo, después de la derrota del Girona ante el Mallorca; y haberse colocado a seis puntos del liderato del Real Madrid, pero el empate sin goles deja a los azulgranas a ocho puntos del Madrid y a seis de los catalanes. Xavi reconoció el mal partido de su equipo: "No hemos hecho un buen partido. No nos vamos satisfechos. Deberíamos haber dado un paso adelante. Hoy es un día triste. Los primeros 15-20 minutos hemos estado bien pero incomprensiblemente hemos bajado el ritmo".

"No hemos estado cómodos, no podemos estar satisfechos, debemos ser autocríticos. Hoy era una oportunidad muy grande perdida. No tengo la sensación buena de que el equipo haya podido ganar el partido. Me voy decepcionado, pero hay partidos en la temporada que pasa".

Xavi desveló que "el vestuario esta afectado cuando no gana y más sabiendo que era una oportunidad muy buena". "Ha faltado creer mas en lo que estábamos haciendo, pero también el Athletic ha defendido muy bien. Los primeros 15-20 minutos la sensación era de que se podía ganar, pero luego el nivel ha bajado. Faltó quizás tener más fe en lo que estamos haciendo porque era una oportunidad muy grande hoy", confesó.



"Lo hemos dado todo, el equipo se ha vaciado, se ha fajado y el Athletic nos ha generado muy poco, pero no hemos estado bien en progresar con el balón", resumió la actuación de su equipo.