Xavi Hernández echa la culpa a los periodistas del mal juego del FC Barcelona: "El sector de Guardiola"

Xavi Hernández sigue mostrándose reacio a la autocrítica y empeñado en buscar un nuevo enemigo para justificar el bajón de rendimiento de sus jugadores. Eso estuvo a punto de costarle al FC Barcelona un nuevo tropiezo en LaLiga.

Robert Lewandowski acabó con su sequía para remontar un encuentro que perdían ante el Deportivo Alavés desde el primer minuto de juego en Montjuic. Fermín López, Lamine Yamal o Pedri no solo se enfrenta a un rival deportivo. El entrenador señala a un sector que se comentó en El Tertulión de Tiempo de Juego con Juanma Castaño.

El FC Barcelona de Xavi Hernández solventó una situación difícil, pero con más problemas de lo esperado y logró la segunda victoria consecutiva en LaLiga con un juego muy mejorable. El técnico egarense prefirió quedarse con los tres puntos, aunque reconoció que tuvo que tranquilizar a sus jugadores en el descanso, según él, "afectados por el entorno": "Lo que dice la prensa afecta al juego del equipo, se generan escenarios que no son reales, esto afecta. A mí me ha pasado. Se genera una negatividad. A mí me dijeron que era el cáncer del Barça y aquí estoy. Esto es lo que les he dicho al descanso".

Xavi Hernández echa la culpa a los periodistas

Helena Condis informó de que "entre los directivos entienden estas palabras de Xavi como que se quiere justificar, pero no le dan toda la razón": "Algún directivo lamenta también que a Xavi a veces le cuesta encajar algunas críticas o aceptar algunos consejos de arriba". Sobre esta cuestión, "Laporta y Deco son los únicos que hablan directamente con Xavi, los interlocutores con el técnico son el presidente y el director de fútbol", mientras que "habla poco o casi nada con los directivos": "Eso también lo lamentan". En cualquier caso, de ahí a que peligre su puesto hay un trecho.

"Me dicen que quieren darle apoyo, quieren darle tiempo", señala Helena Condis citando palabras textuales: "Venimos de ganar títulos, no queremos tirarlo todo por la borda tan pronto; si jugando fatal ganamos partidos, como será cuando juguemos bien". La periodista también remarca en Tiempo de Juego que "es cierto que hay preocupación en el palco por el mal juego" y "dicen que esta temporada no hay excusas porque a Xavi le han dado una buena plantilla". Lo que está claro es que los nervios no solo se han trasladado al palco, también en la grada de Montjuïc se escucharon los primeros pitos.

"El sector de Guardiola"

Roberto Palomar opina que "el nivel de crítica que hay ahora tampoco es una cosa...": "Miguel (Rico), tú recuerdas que ahí ha habido navajazos". Pero lo que más remarca es que "establecer una relación juego mal porque me critica la prensa, es que es hilarante". Paco González señala en Tiempo de Juego que "un día dice bloqueo mental, porque es lo primero que se le ocurre, porque no sabe qué le está pasando al equipo: "Hoy ha dicho la prensa y mañana dirá, no, no, si la prensa no tenéis la culpa. El director del programa recalca que "el problema que tiene es que no sabe lo que le pasa".

A raíz de todos estos comentarios, Juanma Castaño desveló en El Tertulión de Tiempo de Juego que "un compañero" hacía un análisis muy distinto: "Él cree que esta mosca con el sector guardialista de la prensa". Helena Condis, en tono jocoso, señaló que "entonces aquí os salváis".