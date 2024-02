El vídeo viral de la gran estrella de la NFL que deja en evidencia su 'tripita cervecera'

Patrick Mahomes es el mejor jugador de fútbol americano del mundo. El quarterbarck de los Kansas City Chiefs es la gran estrella de la NFL y a sus 28 años ha conquistado 2 veces la Super Bowl y este 11 de febrero puede conquistar la tercera si derrota en Las Vegas a los San Francisco 49ers.

El líder de los Chiefs ha llevado en sus seis temporadas de titular a su equipo a la final de Conferencia. La última el pasado domingo cuando los de Kansas City derrotaron a los Baltimore Ravens del MVP Lamar Jackson por 10-17 Tras el partido y mientras celebraban la victoria en los vestuarios del M&T Bank Stadium, Mahomes fue grabado en un vídeo de su equipo que se ha vuelto viral.

"We ain't done yet." ??? @PatrickMahomes@insidetheNFL streaming now on @TheCW app pic.twitter.com/eJyIjlGoEE