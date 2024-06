Vauquelin gana en Bolonia en el primer round del duelo Vingegaard-Pogacar

El francés Kevin Vauquelin, del equipo Arkea, se impuso este domingo en solitario en la meta de Bolonia en la segunda etapa del Tour de Francia, al término de una larga escapada que ocupó buena parte de la jornada. El ciclista de 23 años, debutante en el Tour, subcampeón de su país contrarreloj, sumó el segundo triunfo galo, tras el de Romain Bardet en la primera jornada.

Es la victoria de más brillo en el palmarés de este joven ciclista, que disputa su segunda gran vuelta, tras la de España del año pasado y que hasta ahora había destacado como un buen corredor en la lucha contra el crono.

El ciclista del Arkea fue el más astuto de la escapada de diez corredores en la que también estuvieron sus compatriotas Quentin Pacher (Groupama), Axel Laurance (Alpecin), Jordan Jegat (TotalEnergies), el canadiense Hugo Houle (Israel), el portugués Nelson Oliveira (Movistar), el noruego Jonas Abrahamsen (Uno-X), el colombiano Harold Tejada (Astana), el español Cristian Rodriguez y el neerlandés Mike Teunissen (Intermarché).

El esloveno se hizo con el liderazgo de la general. El ciclista del UAE, máximo favorito para la victoria final tras haber ganado el pasado Giro de Italia, está empatado a tiempo con el belga Remco Evenepoel, el danés Jonas Vingegaard y el ecuatoriano Richard Carapaz, pero se vistió de amarillo por su mejor clasificación por puntos.

