El Unicaja se exhibe ante el Baxi Manresa y pasa a semifinales

Tyson Carter, con 9 puntos, 9 asistencias, 4 rebotes, 3 recuperaciones y 20 créditos de valoración fue el mejor jugador del encuentro. Ambos conjuntos arrancaron muy bien en ataque con canastas sencillas desde la media distancia, especialmente gracias al buen hacer del local Martinas Geben y el visitante Jonathan Barreiro (8-9, min. 5).

Sin embargo, el Baxi Manresa puso rápidamente la sexta marcha en el acelerador con unos inspirados Brandon Taylor y Devin Robinson para abrir la primera brecha del encuentro (18-13, min. 8). Una renta que fue a más en el tramo final del primer periodo y que culminó con un triple espectacular de campo a campo de Travante Williams, que puso en pie a todo el Nou Congost (28-20, min. 10).

Pese a la alta anotación inicial, ésta bajó en picado en el segundo cuarto, y es que ambos equipos estuvieron tres minutos de reloj sin ver aro. Fue entonces cuando el Unicaja puso la directa gracias al exmanresano David Kravish y la contienda se igualó en un abrir y cerrar de ojos (30-27, min. 14). Los malagueños no bajaron el nivel y lograron ponerse por delante desde la larga distancia con varios triples consecutivos de Tyler Kalinoski, que fue un dolor de cabeza para la defensa catalana (36-40, min. 20).



En la reanudación, el Unicaja continuó de manera intratable y consiguió romper el partido muy rápido con transiciones veloces gracias a los múltiples errores no forzados de los del Bages. Una canasta de Kravish bajo aro (38-49, min. 22) provocó un tiempo muerto urgente de Pedro Martínez que posteriormente no surgió efecto en sus jugadores.

La irrupción en pista de Alberto Díaz disparó a los suyos en el luminoso en un Nou Congost que cada vez veía más difícil poder forzar el tercer y definitivo partido de la serie (46-61, min. 29). Finalmente, los malagueños acabaron el cuarto 47-65 para dejar el choque prácticamente visto para sentencia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En los últimos diez minutos de partido, un mate del exmanresano Yankuba Sima hizo que los suyos superaran los 20 puntos de ventaja ante un Baxi al que no le entró absolutamente nada en la segunda mitad y que terminó con un paupérrimo 7/37 desde el perímetro (50-71, min. 33).

El choque se convirtió en un intercambio de canastas al final que confirmó definitivamente la victoria del Unicaja por 63-86 para acceder a las semifinales de la Liga Endesa. Los jugadores dirigidos por Ibon Navarro se medirán en dicha ronda al vencedor de la serie de cuartos entre el Valencia Basket y el UCAM Murcia (actualmente 0-1 para los murcianos).