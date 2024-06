Una durísima caída obliga a neutralizar la 5ª etapa del Dauphiné: Evenepoel, Roglic, Ayuso...

La quinta etapa del Critérium du Dauphiné, que debía disputarse entre Amplepuis y Saint-Priest sobre 167 kilómetros, fue detenida y finalmente neutralizada a 21 kilómetros de la meta debido a una caída masiva en el pelotón principal que obligó a la organización a poner fin a la jornada al no contar con suficientes servicios médicos.

Los ciclistas del Team Visma | Lease a Bike Steven Kruijswijk y Dylan van Baarle tuvieron que ser trasladados al hospital, ambos conscientes, y ello dejó sin suficientes ambulancias y personal médico a la carrera, que primero detuvo la etapa y finalmente optó por neutralizarla, llevando el grupo, todos juntos, a la meta y sin contar tiempos.

?? Officiel : l'étape sera neutralisée intégralement en raison de l'absence d'assistance médicale encore disponible. Il n'y aura pas de temps pris sur cette étape, et pas de vainqueur d'étape.



?? Official: the stage will be neutralised due to the lack of medical assistance still…