El último combate de Logan Paul acaba en una batalla campal tras usar su rival una llave ilegal

El famoso youtuber y boxeador Logan Paul y el luchador de la MMA, Dillon Danis, se enfrentaban en la madrugada de este domingo en el AO Arena de Manchester en un combate de boxeo que se ha vuelto viral por algo que sucedió cobre el ring y que no tiene nada que ver con el deporte.

Y es que en el último de los 6 rounds de los que constaba la pelea y con menos de un minuto en el reloj para el final del mismo, a Dillon Danis se le fue de la cabeza que aquello era un combate de boxeo e intentó realizar una llave de la MMA a su rival. Tras un intercambio de golpes rodeó con su brazo el cuello de Logan Paul intentando un estrangulamiento.

Security stormed the Logan Paul Dillon Danis fight after Dillon went for a guillotine. pic.twitter.com/LQO3zc7yNu