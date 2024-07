La UEFA confirma a Girona y Manchester City en la Champions 2024-25

La UEFA anunció este viernes la decisión de la cámara primera del órgano de Control Financiero (CFCB), que previamente había abierto procedimientos a los citados clubes por un potencial conflicto en relación a la regla de multipropiedad del reglamento de competiciones de clubes (artículo 4).



Tras la adopción de cambios significativos por parte de los inversores interesados en el Girona y el Niza (City Football Group e INEOS, respectivamente), los clubes han demostrado que los mismos les permiten cumplir la regla de multipropiedad y se han comprometido a cumplir premisas, como no transferir jugadores entre ellos, ni celebrar acuerdos de cooperación técnicos o comerciales.



Según explicó la UEFA, en concreto porque nadie está implicado de forma simultánea, directa o indirectamente, en cualquier capacidad, en la gestión, administración y/o rendimiento deportivo de más de un club participante en una competición de clubes de la UEFA y nadie tiene control o influencia decisiva sobre más de un club participante en una competición de clubes de la UEFA.



"Más específicamente, los cambios significativos realizados en la propiedad, gobernanza y apoyo financiero de los clubes en cuestión restringen sustancialmente la influencia y el poder de decisión de los inversores sobre más de un club, asegurando el cumplimiento de la regla de multipropiedad de clubes durante la temporada 2024/25", abundó el organismo.



El mismo indicó que los inversores han transferido sus acciones del Girona y del Niza a fideicomisarios independientes, a través de una estructura de administración ciega establecida bajo la supervisión de la Primera Cámara del CFCB.



"Este fideicomiso ciego fue aceptada por la Primera Cámara del CFCB de forma excepcional para las competiciones de la UEFA 2024-25" y "los fideicomisarios intercambiarán información periódicamente con la Primera Cámara del CFCB durante la temporada 2024/25", precisó.



Por ello, tanto en el Girona como en el Niza la temporada que viene se cumplirán una serie de requisitos, como que el control efectivo y la toma de decisiones de los clubes recaiga exclusivamente sobre el fideicomisario.



También que tras la renuncia de los miembros de su consejo de administración, el inversionista ya no está representado en el mismo y no tiene capacidad para designar directamente nuevos directivos para el consejo, designación que compete al fideicomisario.



Los inversores no tendrán capacidad de influir en las decisiones deportivas, ni en el club a través de derechos de veto o acuerdos contractuales con otros accionistas y tendrán limitada su capacidad para proporcionar financiación posterior. Los estados financieros del club serán desconsolidados de la sociedad holding de los inversores.



La UEFA también confirmó que los clubes, como prueba adicional de su independencia, se han comprometido a no transferir jugadores entre sí, de forma permanente o como cesión, directa o indirectamente, desde este mes de julio hasta septiembre de 2025, a excepción de los acuerdos cerrados antes de la apertura de los procedimientos de la CFCB.



Tampoco los clubes celebrarán ningún tipo de acuerdo de cooperación, técnico o comercial conjunto entre sí y no utilizarán ningún tipo de scouting conjunto ni base de datos de jugadores. La UEFA destacó por último que a partir del 1 de julio de 2025 las acciones del Girona y del Niza volverán a ser transferidas a sus respectivos inversores y en ausencia de modificaciones importantes en el accionariado, la gobernanza o la financiación de estos se considerarán bajo el control o la influencia decisiva de su inversor.