La UEFA acusa con cuatro cargos a Rodri y Morata por el cántico: "Gibraltar es español"

La UEFA ha hecho oficial que se abrirán los procedimientos pertinentes contra Rodrigo Hernández y Álvaro Morata por sus cánticos en la celebración de la Eurocopa en Madrid. Ambos jugadores entonaron un "Gibraltar es español" que fue coreado por toda la afición y que no ha sentado nada bien en Inglaterra y en la propia Gibraltar. La Asociación de Fútboldel peñón alzó la voz y denunció el cántico a la UEFA, quien abrió una investigación para aclarar el asunto. Tras esta investigación, el organismo de fútbol ha concluido abrir procedimientos contra ambos jugados, aunque todavía no se conoce cuál será la sanción para los españoles.

Comunicado oficial de la UEFA

"Se abren los procedimientos tras la presentación pública del trofeo de la Eurocopa 2024.

Se han iniciado procedimientos disciplinarios de conformidad con el artículo 55 del Reglamento Disciplinario de la UEFA contra Rodrigo Hernández Cascante y Álvaro Morata por la conducta que se produjo durante la presentación pública del trofeo de la Eurocopa 2024 en Madrid el 15 de julio de 2024.

Cargos contra Rodrigo Hernández Cascante y Álvaro Morata:

- Principios generales de conducta , artículo 11(1)

- Violación de las normas básicas de conducta decente , artículo 11(2)(b)

- Utilización de acontecimientos deportivos para manifestaciones de naturaleza no deportiva, artículo 11(2)(c)

- Desprestigio del deporte del fútbol, y de la UEFA en particular, artículo 11(2)(d).

El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) decidirá sobre el asunto a su debido tiempo".

En los dos ejemplos más recientes de sanciones con los mismos cargos, dentro de la Eurocopa 2024, tanto el defensa turco Merih Demiral, por la celebración de un gol con un gesto de un grupo ultranacionalista turco ('Los Lobos Grises') en el partido de los octavos de final contra Austria, como el internacional albanés Mirlind Daku, por gritos contra Serbia y Macedonia del Norte tras el 2-2 ante Croacia, fueron suspendidos con dos encuentros de competición de la UEFA con sus selecciones "para los que de otro modo serían elegibles".

En el artículo 11 del Reglamento Disciplinario, referente a los principios de conducta, la UEFA recoge que "todas las entidades y personas sujetas al presente reglamento deberán respetar las Reglas de Juego, así como los Estatutos, reglamentos, directivas y decisiones de la UEFA, y cumplir con los principios de conducta ética, lealtad, integridad y deportividad".

También considera sancionable el comportamiento que "sea insultante o infrinja de otro modo las normas básicas de una conducta decente", el uso "de los eventos deportivos para manifestaciones no deportivas" y las conductas que generen "desprestigio" al fútbol "y la UEFA en particular", según recoge en los apartados B, C y D del citado artículo 11.

En el punto 3 del citado apartado del Reglamento Disciplinario, la UEFA explica que "las infracciones de los principios y normas antes mencionados se sancionarán mediante medidas disciplinarias", sin especificar el baremo de las determinaciones que pueden adoptarse en ese sentido.

Comunicado de la Asociación de Fútbol de Gibraltar

"La Asociación de Fútbol de Gibraltar acoge con satisfacción el anuncio de hoy de que la UEFA ha decidido abrir un procedimiento disciplinario formal contra Rodri y Álvaro Morata a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Fútbol de Gibraltar ante la UEFA.

Este es un primer paso importante para establecer la ilegalidad del cántico sobre la base de los motivos expuestos por la Asociación de Fútbol de Gibraltar en su denuncia. La FA de Gibraltar ahora espera la decisión del Comité de Control Ético y Disciplinario de la UEFA cuando se escuche el asunto".