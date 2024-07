La UEFA abre una investigación contra Jude Bellingham por sus gestos en el partido contra Eslovaquia

La UEFA anunció este lunes que un "inspector de Ética y Disciplina" de la UEFA "llevará a cabo una investigación disciplinaria sobre una posible violación de las reglas básicas de conducta decente" por parte del futbolista de la selección inglesa Jude Bellingham, por sus gestos en el partido de los octavos de final contra Eslovaquia, disputado este domingo en Gelsenkirchen.

El atacante, autor del gol que forzó la prórroga en el minuto 95 del choque en el Arena AufSchalke, hizo unos gestos a la altura del banquillo eslovaco después de anotar el empate.

"La información sobre este asunto se dará a conocer a su debido tiempo", añadió la UEFA sobre el atacante inglés, cuyo próximo partido es el sábado que viene contra Suiza en los cuartos de final del torneo.

???- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.???? https://t.co/H8sETMkPoi