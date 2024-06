El tremendo enfado de Pedro Martín con la polémica arbitral del Alemania-Dinamarca: "Es una vergüenza"

En el minuto 53 del encuentro entre Alemania y Dinamarca, los germanos se adelantaron en el marcador gracias a un gol de Havertz desde el punto de penalti.

Una pena máxima que fue debido a unas manos del defensa danés Andersen que desvió el centro de Raum. En un primer momento, el colegiado del encuentro, el inglés Michael Oliver, no señaló penalti, pero fue avisado por el VAR y Oliver revisó la jugada en el monitor y señaló el penalti. El jugador del Arsenal lanzó el penalti y marcó el primer gol alemán en el duelo de octavos ante el conjunto danés.

Audio

Fue el minuto trágico para el propio Andersen ya que un minuto antes él marcó un gol tras un saque de esquina, pero el árbitro anuló el tanto por fuera de juego previo.

Por como se vio en las imágenes del fuera de juego semiautomático, el jugador danés Delaney estaba adelantado por "dos centrímetros"

Gol anulado a Dinamarca por fuera de juego a Alemania

Polémica arbitral

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, nuestro compañero Pedro Martín 'estalló' ante toda esta polémica arbitral que acabó con el gol anulado a Dinamarca, y con el penalti a favor de Alemania.

Primeramente, sobre el fuera de juego, Pedro indicó que estaba adelantado por "2 centrímetos de pie en fuera de juego. ¿Es el fútbol que queréis? Pues magnífico".

Penalti por manos de Andersen en el Alemania-Dinamarca

En relación al penalti, Pedro Martín fue muy duro en su reflexión: "Es lamentable, qué desgracia de fútbol"

"Luego te hacen un agarrón dentro del área y no te lo pitan y te pitan el roce de una mano. Es una vergüenza", analizó el especialista arbitral de Tiempo de Juego.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Me da igual las creencias. Este deporte no me gusta. Este fútbol no me gusta. La gente en general está muy contenta, pues que sigan", sentenció Pedro Martín muy enfadado por estas polémicas arbitrales.

"Que se piten las manos que realmente inciden en el juego. Esa mano no la había pedido nada. Un roce en las manos...es absurdo", apuntó Pedro Martín en su análisis del partido ante término del mismo.

Choque que se llevó finalmente Alemania por 2-0. Tras ese gol de Havertz, Musiala marcó el segundo y definitivo gol. Los germanos esperan ya en cuartos de final al ganador del España-Georgia que se jugará este domingo a partir de las 21:00h.

Alemania se mete entre las 8 mejores después de tres fracasos. El conjunto teutón no llegaba a cuartos de final desde la Eurocopa de 2016.

Partido detenido por la tormenta

Este encuentro estuvo marcado por la suspensión momentánea del encuentro por la tormenta eléctrica que cayó sobre Dortmund durante la primera parte del mismo.

Corría la media hora de juego cuando se escuchó un gran trueno que fue seguido por la tormenta y que obligó a detener al encuentro. Se llegaron a ver pequeñas bolas de granizo sobre el césped del Signal Iduna Park.

Después de estar detenido el encuentro casi media hora, el partido se reanudó y se acabó esa primera parte con 0-0. Durante ese parón se vieron imágenes de seguidores daneses bailando y saltando sobre las gradas del estadio y jugando con las 'cataratas' que se crearon sobre la casa del Borussia.

Seguidores daneses saltando durante la tormenta del Alemania-DinamarcaCordon Press

Canales de WhatsApp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de WhatsApp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.