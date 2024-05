El tremendo enfado de Ederson con Guardiola, después de sustituirle

El Manchester City vivió un partido de infarto contra el Tottenham este martes, cuya victoria les vale a los 'sky blues' para colocarse líderes de la Premier League a falta de una jornada y dos puntos por encima del Arsenal. El equipo iba por encima en el marcador, gracias al primer tanto de Haaland, cuando Ederson tuvo que ser sustituido en el minuto 68 por un golpe que recibió en la cabeza por parte del Cuti Romero.

El portero brasileño fue sustituido por Stefan Ortega, ante un tremendo enfado de Ederson, que cuando ya estuvo en plenas condiciones se le vio discutir con Guardiola por la decisión del técnico de cambiarle. El guardameta alemán acabó siendo el salvador del Manchester City, con una parada en un mano mano contra Son.Esa parada provocó una viral reacción del entrenador catalán desde el área técnica y que el Tottenham no pusiera las tablas en el marcador.

Pep Guardiola explicó en la rueda de prensa posterior a la victoria la razón del cambio en la portería. "El médico me dijo que no podía ver bien por el golpe cerca en el ojo y lo tuvimos que sacar. Obvio que no quería sacarlo pero el doctor me dijo que debería cambiarlo [...] Ortega nos salvó. Sino, el Arsenal hubiese sido campeón de la Premier", aseguró.