Tragedia en el Tour de Austria: Fallece el noruego André Drege como consecuencia de una caída

El ciclista noruego André Drege, corredor del equipo Coop-Repsol, falleció este sábado durante la disputa de la cuarta etapa del Tour de Austria como consecuencia de una grave caída durante un descenso.

Unfortunately, we already have to say goodbye to another young cyclist.



My condolences to the family & loved ones of André Drege.



I wish them a lot of strength and support during this difficult period.#cyclingpic.twitter.com/aJXb26OYqL