La tradición histórica que romperá Ferrari en Miami

La escudería italiana Ferrari celebrará sus 70 años de presencia en Estados Unidos incluyendo detalles en dos tonos de azul tanto en sus monoplazas como en los uniformes del equipo durante el Gran Premio de Miami que se celebrará el domingo 5 de mayo.

Esta iniciativa "marca el 70 aniversario de la presencia de la marca en América del Norte, donde el icónico 'Rosso Corsa', un rojo sinónimo de coches de carreras italianos desde la década de 1920, fue suplantado por la librea blanca y azul de Estados Unidos", explicó la compañía en un comunicado.

Tanto los monoplazas, los SF-24, como los monos de los pilotos Carlos Sainz y Charles Lecrec, así como la vestimenta de mecánicos y trabajadores, tendrán detalles en dos tonos de azul que la histórica marca utilizó durante la década de los 60 y hasta mediados de los 70. "'Azzurro La Plata' y 'Azzurro Dino' recuperarán su posición en el universo de Ferrari, desde los coches de carreras hasta los deportivos, celebrando la tradición y reinventándola a través de una mirada contemporánea", señaló Ferrari.

Getting that #MiamiGP fit check done early ??‍?? pic.twitter.com/p4mRmsR5hf