Tomé: "Confío en que las jugadoras van a ser profesionales, sé que van a estar aquí con nosotros"

La seleccionadora nacional femenina fútbol, Montse Tomé, subrayó que "comienza una nueva etapa" y que el "contador empieza a cero" en su presentación oficial y el anuncio de su primera lista de 23 convocadas, en la que figura Alexia Putellas y gran parte de las campeonas del mundo, aunque no Jenni Hermoso para "protegerla", para las dos primeras jornadas de la Liga de Naciones contra Suecia y Suiza.

"¿Garantías? Tengo toda la confianza en las jugadoras. A nivel profesional estamos rodeadas de jugadoras increíbles. Comienza una etapa nueva, el contador empieza a cero. No hay nada atrás y tengo muchas ganas de contar con estas jugadoras. Las jugadores son profesionales y sé que van a estar aquí mañana", afirmó en rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Por otro lado, Tomé dijo que están con Jenni Hermoso "en todo", pero que ha decidido no convocarla para "protegerla" del revuelo mediático y social por el 'caso Rubiales'. "La manera de ayudarla es estar cerca de ellas y escucharlas. Hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así. Llevo cinco años trabajando con ella, y contamos con ella", señaló.

La nueva seleccionadora Montse Tomé, que toma el relevo del cesado Jorge Vilda, estará acompañada en esta nueva etapa en la que buscará la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 por Javier Lerga, segundo entrenador; Irene del Río, técnico auxiliar; y la preparadora física Blanca Romero, entre otros.

Para Tomé es "un privilegio" ser la nueva seleccionadora. "Es un orgullo, tengo muchas ganas. Contamos con una lista de 23 futbolistas que son las mejores con las que podemos afrontar una competición nueva que nos prepara para estar en los Juegos. Comienza una etapa nueva. Vamos a generar una atmósfera de trabajo profesional, ambición y con muchas ganas de ganar".

Acerca de si considera que su elección supone una línea continuista de Jorge Vilda, dijo que ha trabajado cinco años con él, pero advirtió de las diferencias. "No soy Jorge Vilda. Soy Montse Tomé, con mis valores y mi manera de transmitir el fútbol", apuntó.

Asimismo, admitió que no se sintió "bien" cuando aplaudió al ex presidente de la RFEF Luis Rubiales. "No me siento parte de todo lo que sucedió aquí. Las dos veces que aplaudí es cuando dijo que todos somos campeones del mundo y cuando me dice que voy a ser directora técnica. Cuando sentí alivio es cuando lancé el comunicado", aclaró.