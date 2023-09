Los fenómenos anómalos en el deporte español con los que alucina Tomás Guasch: "Sorpresa"

Las noticias que giran durante los últimos días alrededor del deporte en España, están provocando un ambiente raro en la opinión pública. Hemos pasado de centrarnos en los éxitos de los deportistas, a comentar con más asiduidad temas extradeportivos y que empañan la imagen de los clubes y de las instituciones españolas.

El escándalo más mediático de los últimos años en el deporte de nuestro país, el beso de Rubiales a Jenni Hermoso, ha causado una ola que ha dado la vuelta al mundo. Gran cantidad de Federaciones Femeninas e incluso figuras políticas han condenado y juzgado estos actos, manchando la reputación de nuestro deporte. De hecho desde algunos países, han llegado a plantear la cancelación de España como una de las sedes del Mundial para el año 2030. Pero esto no es todo.

En Inglaterra, por ejemplo. el fichaje de Mason Greenwood por el Getafe ha llamado la atención negativamente. Por mucho que el jugador haya sido exculpado de la presunta agresión sexual a su expareja, los inglese lo querían lejos de la Premier y su destino final ha sido España. A esto debemos sumarle la noticia que conocimos ayer sobre unos canteranos del Real Madrid. La Guardia Civil detuvo a cuatro jugadores del equipo C y B, que presuntamente han difundido un vídeo de una chica de carácter sexual.

La lista de los FANI que llaman la atención a Guasch

Esto solo son algunos ejemplos de asuntos extradeportivos, en los deportivos las noticias no están siendo mucho más alentadoras. Hoy mismo, hemos conocido la posible retirada de Lydia Valentín. La máxima estrella en la historia de la halterofilia española, no podrá representar a España en París 2024 por una lesión de cadera. También la resaca americana de Alcaraz, que se quedó a las puertas de la final del US Open. Y no podemos olvidarnos del batacazo que nos llevamos con la temprana eliminación de España en el Mundial de Baloncesto.

Y algunas que no son negativas, pero que no dejan de llamar la atención. El más que probable ganador de La Vuelta será Sepp Kuss, un ciclista que hasta el momento ha conseguido un único título, el Tour de Utah. Los FANI (Fenómenos Anómalos No Identificados) se han puesto de moda en México y Estados Unidos por el avistamiento de nuevos platillos volantes, pero ha España ha llegado en forma de noticias deportivas. Si quieres saber el listado que ha hecho Tomás Guasch para Tiempo de Análisis pincha aquí.

Vídeo

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Sorpresa: reacción de Paco González al cambio de opinión de De la Fuente y Vilda tras los aplausos